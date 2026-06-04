River Plate recibe más dinero por la venta de Franco Mastantuono a Real Madrid

En pleno mercado de pases, el Millonario recibe una inyección económica que lo ayudará para adquirir refuerzos.

Se cumplió la primera temporada de Franco Mastantuono en Real Madrid y, aún con 18 años, pelea por asentarse en el equipo. En sus primeras apariciones, la joya surgida de River Plate no consiguió desequilibrar, pero sumó minutos y experiencia en 35 compromisos.

A casi un año de su salida del Millonario, el club de Núñez recibirá una importante suma por la venta de su joya. Se trata de la segunda cuota de los 45 millones de euros netos que River cobró por la cláusula de rescisión de su futbolista.

En esta oportunidad, según informó La Página Millonaria, Real Madrid deberá abonar 12,5 millones de euros, tal como lo especifican los balances de la institución para este mes. De esta manera, solo resta el último pago por parte del elenco español.

Mastantuono ante Espanyol de Barcelona. (Foto: Getty)

Es que, de entrada, el club presidido por Florentino Pérez le transfirió a River 20 millones de euros. La transacción se trasladará con los 12,5 millones de este mes y otros 12,5 millones en junio de 2027. Cabe recordar que el Merengue desembolsó más de 60 millones de euros por su ficha, teniendo en cuenta impuestos.

River buscó un préstamo de Mastantuono

Incómodo en Real Madrid y con futuro incierto, el jugador de Azul fue sondeado por la dirigencia del Millonario para darle rodaje como cedido en el equipo de Eduardo Coudet. “Imposible”, fue la respuesta desde el entorno del futbolista argentino.

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Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones por la presidencia del Merengue entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Con este rumbo definido se elegirá a un entrenador, que será el encargado de decidir qué rol tendrá Mastantuono en la temporada.

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