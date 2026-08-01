Por qué Boca jugará en Huracán: la explicación del mal estado del césped de La Bombonera

Con un comunicado oficial, el Xeneize reveló el motivo detrás del campo de juego, que lo obligó a mudar la localía al Tomás Adolfo Ducó.

Tal como adelantó BOLAVIP, Boca se muda a Huracán para ser local. Esto se debe a que se realizaron modificaciones en el campo de juego de La Bombonera y, para que el crecimiento del césped sea óptimo, no puede haber partidos en los próximos días. De esta manera, el Xeneize enfrentará a Estudiantes en Parque Patricios y todo indica que lo mismo ocurrirá con Vélez y Recoleta.

Las imágenes fueron evidentes ante O’Higgins, en el duelo correspondiente a la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego de que en dicho sector se haya dificultado fuertemente el desarrollo del encuentro, Juan Román Riquelme tomó la decisión de cambiar la localía. Por ese motivo, el conjunto de la ribera se va al Tomás Adolfo Ducó, a solo 24 cuadras.

Leandro Paredes sobre un pésimo campo de juego de La Bombonera. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca hizo un cambio de drenaje en la zona más cercana a los palcos. Con el claro objetivo de facilitar el desagüe, se llevó a cabo esta trabajo que era necesario porque ese sector siempre tuvo inconvenientes debido al piso de los bancos de suplentes. Además, casi no le da luz solar a raíz de la estructura del estadio, lo que atrasó el reacondicionamiento ideal.

Un dato importante a tener en cuenta es que la obra duró exactamente el tiempo estimado: casi 45 días. Tal como se esperaba, comenzó luego de la derrota ante Universidad Católica el pasado 28 de mayo, que decretó la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores. Así se hizo para aprovechar al máximo el parón por la Copa del Mundo 2026.

La obra en el césped de La Bombonera.

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A su vez, por cuestiones climáticas, la semilla nueva no terminó de prender y es por eso que el césped tomó un color distinto, que puede percibirse a simple vista. En estos casos, lo ideal es que el sol impacte en el césped recién sembrado para que el crecimiento sea el mejor posible. Sin embargo, CABA acumuló muchos días nublados, más algunos con lluvia.

Así las cosas, en Boca creen que en unas semanas el campo de juego estará óptimo, una vez que el resembrado tome fuerza en su crecimiento. Por ese motivo, jugar 3 partidos de local en 6 días es contraproducente y podría arruinar todo el trabajo realizado sobre uno de los sectores de La Bombonera, el más cercano a la zona de los palcos en uno de los laterales.

La obra en el césped de La Bombonera al día 17 de junio de 2026. (@AugustoCesar22)

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Con este panorama sobre la mesa, jugará los próximos 3 partidos de local en otro estadio y luego tiene 3 fechas seguidas de visitante, por lo que aprovechará el tiempo para mejorar el aspecto del campo de juego. De esta forma, Boca volverá a La Bombonera el 30 de agosto para enfrentar a Lanús, nuevamente por el Torneo Clausura 2026.

El comunicado de Boca sobre el césped de La Bombonera