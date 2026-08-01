Ultimátum de Real Madrid a Vinícius: o renueva el contrato o será transferido a otro club en este mercado

La firma del brasileño se sigue dilatando y en la Casa Blanca perdieron la paciencia. Cómo es su situación.

La novela de Vinicius lleva varios capítulos y Real Madrid quiere que llegue a su fin. El brasileño todavía no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, que termina en junio de 2027, y Florentino Pérez se plantó. Si no acepta la última oferta para extender su vínculo, será transferido en este mercado.

El Merengue quiere evitar que el delantero llegue a enero sin firmar, ya que eso le permitiría negociar como agente libre para irse a mediados del próximo año. Por eso mismo, según lo informado por Marca, el club le abrirá la puerta de salida ahora, en pleno verano europeo.

De acuerdo a las informaciones que surgen en la capital española, la última oferta representa un “reconocimiento económico importante”, pero no altera la escala de sueldos, algo que es prioridad en la institución. Vinicius, por su parte, considera que merece un salario mayor.

¿Y si Vini no renueva?

Los dos escenarios son claros: o renueva, o se va… ¿pero qué pasa si Vini se niega a renovar y no quiere irse? Según Marca, el brasileño podría pasar a tener un rol menos protagónico en el Merengue, pasando de ser un irremplazable a una alternativa del banco de suplentes.

El Merengue está próximo a sumar a Yan Diomandé a sus filas, un extremo que puede jugar por las dos bandas y que puede cumplir las funciones del ex Flamengo. Serán días decisivos para conocer la definición de las negociaciones.

Síntesis

Vinicius será transferido si no renueva su vínculo con el Real Madrid .

será transferido si no renueva su vínculo con el . Junio de 2027 marca el fin del contrato actual que el club busca extender.

marca el fin del contrato actual que el club busca extender. Yan Diomandé está cerca de fichar por el club como opción ofensiva.