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Torneo Clausura

Racing 0 – Tigre 3 EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2026: ¡gol de Nacho Russo!

El equipo de Juan Pablo Vojvoda se mide con el de Diego Dabove por la fecha 3. Seguí el minuto a minuto en Bolavip.

Tigre está aplastando a Racing en el Cilindro
© TigreTigre está aplastando a Racing en el Cilindro

Racing y Tigre se ven las caras por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, a desarrollarse en Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, comenzará a las 20.30 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Además, será televisado por TNT Sports Premium.

El equipo de Vojvoda viene de estrenarse en el certamen con una victoria y un empate sin goles. Este último fue entre semana y finalizó 0 a 0 con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Ahora buscará mantener el invicto y seguir sumando de a tres en su casa.

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Por su parte, el Matador de Victoria viene de conseguir una sufrida clasificación ante Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana, aguantando una derrota de local en una serie que iba ganando 3 a 0. En el torneo local, debutó con derrota ante Estudiantes de Rio Cuarto.

El gol del Pity Martínez para el 1 a 0

Remate de Garay, floja respuesta de Cambeses y 2 a 0 para Tigre

Nacho Russo puso el 3 a 0

Minuto a minuto de Racing vs. Tigre

Alineaciones de Racing y Tigre

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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