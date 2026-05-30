Roberto Carlos analizó la ausencia de Mastantuono en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: “Él sabe”

La ausencia de Franco Mastantuono fue una de las principales novedades en la lista de convocados de la Selección Argentina de cara al inminente comienzo de la Copa del Mundo 2026, que tiene su partido inaugural el próximo jueves 11 de junio. En ese sentido, el que rompió el silencio fue Roberto Carlos, que analizó la decisión de que el joven de 18 años sea uno de los marginados.

Lionel Scaloni determinó que el futbolista surgido de las divisiones inferiores de River finalmente no integre la nómina definitiva para disputar el Mundial en la que el combinado nacional irá en búsqueda de defender la corona conseguida en Qatar 2022, incluso a pesar de ser parte del proceso en el último año. Con ese panorama, la leyenda se refirió al jugador del Real Madrid.

Roberto Carlos, ex futbolista de Brasil. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el brasileño le puso paños fríos a la situación. “Franco es muy joven todavía“, manifestó en primera instancia con un tono calmo. “Él sabe que va a tener muchos años por delante para demostrarles a los directores técnicos de la Selección Argentina que puede jugar“, agregó Roberto Carlos pocos segundos más tarde.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos amplió su discurso al respecto. “Scaloni ha hecho su convocatoria, decidió los mejores para su país y estaremos todos encantados de ver los partidos“, expresó a modo de cierre el campeón del mundo con Brasil en el Mundial 2002, integrante clave de un equipazo absoluto.

Franco Mastantuono en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Desde que es parte de la absoluta, Franco estuvo convocado en las últimas 3 fechas FIFA que estuvo en óptimas condiciones físicas, ya que entre octubre y noviembre afrontaba una lesión. En ese lapso, ya disputó 4 partidos con Argentina, siendo 3 por Eliminatorias Sudamericanas (Chile, Venezuela y Ecuador) y el restante ante Zambia, en la despedida del plantel en La Bombonera.

De hecho, un dato importante a tener en cuenta es que hasta utilizó la número 10. Debido a que Lionel Messi estaba lesionado y no fue incluido por Scaloni en a mediados de 2025, el nacido en la ciudad bonaerense de Azul se adueñó ocasionalmente del dorsal más importante de la Selección Argentina. Pese a todo esto, finalmente no será parte del listado que partirá hacia Estados Unidos.

Franco Mastantuono en la Selección Argentina. (Getty Images)

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La lista de convocados de Argentina en el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

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DELANTEROS