River presentó su nueva camiseta titular: precio, dónde comprarla y cuándo se estrena

El Millonario hizo oficial su nuevo informe para la temporada 2026/27. Mirá las fotos y conocé el precio.

De la mano de Adidas, River presentó oficialmente su nueva camiseta titular. La nueva indumentaria del Millonario combina la tradición de la clásica banda roja con una serie de detalles en negro que resultan novedosos entre los hinchas.

La gran particularidad de esta edición es el borde negro que delimita la banda roja, una propuesta de diseño inspirada en detalles históricos y en los primeros escudos de la institución. Además, el modelo cuenta con un cuello redondo de color negro con un fino vivo rojo, combinación que también se replica en los puños.

Las tres tiras características de Adidas sobre los hombros se lucen en color negro, con un grosor mayor al habitual, tal como se ve en las nuevas equipaciones de la marca. La vestimenta se completa con los tradicionales pantalones cortos negros con detalles blancos y el escudo del club.

Cuándo se estrena la nueva camiseta de River

El equipo dirigido por Eduardo Coudet lucirá por primera vez esta camiseta este miércoles 29 de julio ante Gimnasia en el Bosque, en el marco de la jornada 2 del Torneo Clausura 2026.

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Cuánto sale la nueva camiseta de River

La nueva camiseta de River ya cuenta con valores oficiales fijados para sus diferentes versiones:

Versión hincha manga corta: $149.999

$149.999 Versión jugador manga corta : $219.999

: $219.999 Versión hincha manga larga : $249.999

: $249.999 Versión jugador manga larga: $249.999

$249.999 Versión hincha (Mujer): $139.999

$139.999 Short titular: $79.999

Dónde comprar la nueva camiseta de River

La indumentaria se encuentra disponible de forma exclusiva a través de la Tienda River oficial y en la web de Adidas Argentina. También se puede adquirir de manera presencial en el Adidas Store del Museo River y en las principales tiendas deportivas del país.