River sacó chapa por el Monumental tras el partido inaugural del Mundial 2026: “85.018”

Los de Núñez utilizaron su cuenta global para sacar a relucir la capacidad del estadio que en los próximos años superará los 100 mil espectadores.

El pasado jueves comenzó el Mundial 2026. En el Estadio Ciudad de México, la selección mexicana se midió ante Sudáfrica y ganó por 2 a 0. Hubo ceremonia de apertura, un claro liderazgo del local y un marco imponente con más de 80 mil espectadores presentes. A través de su cuenta global -enfocada en el público angloparlante- River sacó chapa por su poder de convocatoria y utilizó al partido inaugural de la Copa del Mundo para hacer una comparativa.

Desde @GlobalCARP, River compartió imágenes del partido inaugural del Mundial 2026 disputado en el Estadio Ciudad de México -popularmente conocido como Estadio Azteca- y también una del Estadio Monumental repleto en un amistoso jugado ante la Selección de México en febrero de 2026.

Los de Núñez acompañaron con datos concretos de concurrencia a ambos partidos, destacando que River llevó 85.018 espectadores en ese amistoso de pretemporada, mientras que en el Azteca hubo 80.824 en el duelo entre la Selección de México y la de Sudáfrica en el duelo inaugural del Mundial 2026.

El tuit que compartió River en su cuenta global. (Foto: @GlobalCARP).

El Monumental aumentará su capacidad

Semanas antes del inicio del Mundial 2026, en River empezaron los trabajos para ampliar la capacidad del Estadio Monumental y también de techarlo. Se viene una mega obra en Núñez que llevará a la casa del Millonario a tener capacidad para 101 mil espectadores con la construcción de una quinta bandeja.

Cabe destacar que el Monumental será uno de los estadios inaugurales del Mundial 2030, que tendrá tres continentes como sede, América, Europa y África con seis países como organizadores: Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, España y Portugal.

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