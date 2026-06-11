Bienvenidos aficionados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego inaugural entre México y Sudáfrica , en el marco de la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. ¡Todo listo para que arranque la Copa del Mundo!

En la antesala del encuentro, la Cabra lanzó su pronóstico del duelo entre el 'Tri' y los 'Bafana Bafana' y... ¡anticipó un triunfo de la Selección Mexicana! ¿Se cumplirá su vaticinio en el primer juego?

La delegación visitante arribó al Coloso y se bajó del autobús con una danza característica que ya nos han acostumbrado en los partidos de Selección.

En la previa del compromiso, los Mariachis acompañan con una serenata el ingreso de los fanáticos a la cancha donde se disputará el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Saúl 'Canelo' Álvarez ya está en la cancha junto a su pareja, y adelantó que México ganará esta tarde , 'o de lo contrario se meterá en la cancha', a modo de broma para distender el ambiente.

Tras los sucesos acontecidos en la última semana que preocupaban a la seguridad, los aficionados de México ingresan sin problemas y en orden, para ocupar sus respectivas ubicaciones en las gradas.

🥹🏟️ Llegaron los 26 mexicanos que, como cada cuatro años, llevan los sueños y esperanzas de todo el país en un Mundial…. ¡HOY TOCA JUGARLO EN CASA!

La delegación local llegó al Estadio Azteca, y recibió una cálida bienvenida del público en los alrededores del recinto, mientras la gente dentro del mismo aplaudía con las imágenes transmitidas en la pantalla gigante.

Así luce el Estadio Ciudad de México a minutos de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A falta de hora y media para el juego y solo minutos para la inauguración, los sectores arrancan a poblarse de playeras verdes , para acompañar a la Selección Mexicana en una cita histórica en casa.

La popular banda musical Maná encendió a los presentes con una performance top que levantó a los simpatizantes de sus butacas para cantar juntos 'Oye, mi amor'.

✨Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules nos hicieron bailar con su música y su ritmo! ⚽️ en la inauguración del Mundial FIFA 2026⚽️ pic.twitter.com/GYj0dXZMdt

El centro de la escena cambió de repente por completo: Danny Ocean hizo un solo y Belinda se unió a Los Ángeles Azules para extender la celebración en el escenario del Estadio Azteca.

Como parte de la inauguración, Shakira presentó la canción del Mundial con una presentación artística deslumbrante junto a un grupo de bailarines y bailarinas.

El brasileño Wilton Sampaio , de los favoritos de CONMEBOL, será el juez que impartirá justicia en el partido inaugural. El colombiano Nicolás Gallo será el encargado del VAR, y el chileno Juan Lara será el AVAR.

Consumada la fiesta inaugural, el lleno de aficionados es casi total y en los próximos minutos terminará de ocuparse, con boletos absolutamente agotados para el México-Sudáfrica que comienza en breve.

¡Comienza la gran cita! Todo México frentará lo que tiene que hacer este jueves, y dejará lo demás de lado: hoy será el estreno oficial de la Selección en el Mundial 2026. Acompañado por una multitud que colmará el Coloso de Santa Úrsula, los futbolistas saldrán a la cancha a enfrentar a Sudáfrica, por el juego de la jornada 1 del Grupo A.

El ‘Tri’ aseguró su pasaje a esta competencia internacional de manera automática, por ser anfitrión del evento deportivo del año, al igual que Canadá y Estados Unidos. Por su parte, los ‘Bafana Bafana’ obtuvieron su boleto al certamen mundialista por finalizar en el 1° lugar de las Eliminatorias Africanas en el Grupo C, por encima de Nigeria.

El partido entre México y Sudáfrica, que será ni más ni menos que el juego inaugural del Mundial 2026, se disputará HOY jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca. El encuentro de la primera fecha del Grupo A, a celebrarse en Ciudad de México, dará inicio desde las 13.00 hora CDMX. Por la noche se jugará el otro duelo de la misma zona.

En la antesala del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, se llevará a cabo la ceremonia inaugural con artistas famosos invitados. Será una jornada de muchas emociones, con Azteca colmado con casi noventa mil fanáticos presentes que ocuparán en su totalidad las tribunas. Luego de la fiesta, el puntapié inicial del Mundial 2026.