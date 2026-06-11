¡Comienza la gran cita! Todo México frentará lo que tiene que hacer este jueves, y dejará lo demás de lado: hoy será el estreno oficial de la Selección en el Mundial 2026. Acompañado por una multitud que colmará el Coloso de Santa Úrsula, los futbolistas saldrán a la cancha a enfrentar a Sudáfrica, por el juego de la jornada 1 del Grupo A.
El ‘Tri’ aseguró su pasaje a esta competencia internacional de manera automática, por ser anfitrión del evento deportivo del año, al igual que Canadá y Estados Unidos. Por su parte, los ‘Bafana Bafana’ obtuvieron su boleto al certamen mundialista por finalizar en el 1° lugar de las Eliminatorias Africanas en el Grupo C, por encima de Nigeria.
El partido entre México y Sudáfrica, que será ni más ni menos que el juego inaugural del Mundial 2026, se disputará HOY jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca. El encuentro de la primera fecha del Grupo A, a celebrarse en Ciudad de México, dará inicio desde las 13.00 hora CDMX. Por la noche se jugará el otro duelo de la misma zona.
En la antesala del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, se llevará a cabo la ceremonia inaugural con artistas famosos invitados. Será una jornada de muchas emociones, con Azteca colmado con casi noventa mil fanáticos presentes que ocuparán en su totalidad las tribunas. Luego de la fiesta, el puntapié inicial del Mundial 2026.