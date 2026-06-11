River llegó a un acuerdo total con Ángel Correa y avanzó con Tigres para cerrar su fichaje lo antes posible

El Millonario quiere que el delantero se sume al primer día de la pretemporada y es por eso que está cerca de llegar a un acuerdo para comprar su ficha.

Mientras el plantel aguarda para retomar a los entrenamientos e iniciar la pretemporada, Eduardo Coudet y la dirigencia de River siguen trabajando en el mercado de pases en búsqueda de reforzar puestos puntuales tras llegar a un acuerdo con Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.

En este sentido, uno de los principales apuntados es Ángel Correa, el delantero de 31 años que se desempeña en Tigres de México. Por pedido expreso del ‘Chacho’, ya movieron fichas y avanzaron para que se convierta en el tercer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, River logró un intercambio positivo con el representante del campeón del mundo en Qatar 2022, por lo que ahora negocian con la dirigencia de Tigres para poder comprar su pase sin necesidad de abonar la cláusula de rescisión, que es de 15 millones de dólares.

Por el lado del jugador, días atrás acordaron su contrato, por lo que esto no será un problema. Ahora solamente falta definir el monto que deberá pagar el Millonario por él y las formas de pago para que la operación llegue a buen puerto y Correa se sume a la pretemporada.

Tal es la expectativa por parte del jugador que no tendría en los planes regresar a México, con el fin de quedarse en Argentina para poder firmar su contrato. El mismo sería a largo plazo, por varias temporadas para continuar su carrera en su país natal y regresar tras 12 años en el exterior.

Los números de Ángel Correa en Tigres

Desde su llegada al club con sede en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey, el campeón del mundo en 2022 disputó un total de 54 partidos oficiales con la camiseta de Tigres UANL. En este lapso de tiempo, Correa convirtió 23 goles y también repartió 13 asistencias. Sin embargo, cabe aclarar que no conquistó ningún título, ya sea local o internacional.

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