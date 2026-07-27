River se enfrenta a un inesperado problema en la Sudamericana: un juvenil podría dejar sin lugar a dos refuerzos

La necesidad de incorporar a un tercer arquero en la lista de buena fe consumiría uno de los cinco cambios permitidos y obligaría al Millonario a dejar incorporaciones afuera para la serie de octavos.

Mientras River busca mejorar su rendimiento futbolístico y continúa activo en el mercado de pases, en el Monumental empieza a aparecer otro desafío: definir los cambios en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana. Un detalle reglamentario que podría terminar convirtiéndose en un dolor de cabeza inesperado.

Con el cruce de octavos de final ante el ganador de la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas cada vez más cerca —la ida se disputará entre el 11 y el 13 de agosto y la revancha en el Monumental entre el 18 y el 20—, Eduardo Coudet y la dirigencia deberán administrar los cinco cambios permitidos por Conmebol. Y uno de esos cupos, en principio, no sería para un refuerzo.

Según informó el periodista Germán Balcarce, River debería utilizar uno de esos cinco cambios para inscribir al arquero juvenil Jeremías Martinet, quien el recibió su primera convocatoria para el partido de Copa Argentina frente a Aldosivi. La razón es reglamentaria: la lista de buena fe debe contar con tres arqueros y, tras la salida de Franco Armani y la decisión de prescindir de Franco Jaroszewicz, el Millonario necesita incorporar a un nuevo guardameta que integre la nómina junto a Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Jeremías Martinet podría ser una de las inclusiones de River en la lista de la Copa Sudamericana.

En qué afectaría a River anotar a Martinet

De ser así, la inclusión de Martinet tendría una consecuencia directa en la planificación deportiva. Si River utiliza un cambio para inscribir a Martinet, solo le quedarán cuatro modificaciones para anotar refuerzos, cuando ya tiene seis incorporaciones confirmadas en este mercado de pases.

En otras palabras, aun sin sumar más futbolistas, dos de los seis refuerzos quedarían afuera de la lista para los octavos de final. Y el panorama podría complicarse todavía más si en los próximos días se concretan las llegadas de Francisco Ortega o Tobías Andrada, dos negociaciones que el club mantiene muy avanzadas. Cuantos más refuerzos lleguen, mayor será la cantidad de jugadores que deberán esperar para tener acción en el plano internacional.

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Martinet fue convocado a las Juveniles de la Selección Argentina y supo ser sparring de la Mayor.

De todos modos, eso no significa que los futbolistas quedarían marginados del resto de la Copa Sudamericana. El reglamento de la Conmebol permite realizar modificaciones en la lista de buena fe antes de cada instancia eliminatoria, por lo que River podría inscribirlos más adelante en caso de avanzar de ronda.

Así, mientras el Millonariocontinúa reforzando el plantel para afrontar el segundo semestre, también deberá afrontar una decisión poco deseada: elegir qué incorporaciones tendrán lugar en la Copa Sudamericana y cuáles deberán quedar al margen por una cuestión puramente reglamentaria.

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La historia de Martinet

Nacido el 30 de agosto de 2005 en Chile, de padre francés y madre argentina, se mudó a Córdoba cuando tenía cinco años y llegó a River a los 17. En marzo de 2024 fue convocado por Lionel Scaloni como sparring de la Selección Argentina para entrenarse junto a los arqueros de la Mayor, pero en junio de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas. Recién en abril de 2026 recibió el alta y, desde entonces, comenzó a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet.