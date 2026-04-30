Si bien todavía River tiene desafíos importantes por afrontar en este semestre, Eduardo Coudet ya piensa en la conformación del plantel para la segunda mitad del año. El Millonario ya está clasificado para los Playoffs del Torneo Apertura y es líder en su grupo de la Copa Sudamericana, pero este plantel no lo armó el Chacho y de cara a lo que viene busca futbolistas de jerarquía, entre ellos aparece el nombre de Nicolás Domínguez.

No es la primera vez que River busca a Nicolás Domínguez, el futbolista que puede ocupar varios puestos en la mitad de la cancha. En esta oportunidad, los de Núñez se contactaron con el entorno el futbolista para conocer su situación y en los próximos días se analizará si se inician negociaciones formales con Nottingham Forest, elenco que milita en la Premier League, que prácticamente se salvó del descenso y que además está disputando las semifinales de la Europa League.

Coudet considera necesario que llegue un volante que pueda darle soluciones y cumpla una función mixta y Nicolás Domínguez encaja a la perfección en el perfil de futbolista que quiere el Chacho. A los dirigentes también le gusta la posibilidad ya que se trata de un jugador probado en Europa, que tiene 27 años y puede darle un salto de jerarquía al plantel.

Nicolás Domínguez, futbolista de Nottingham Forest. (Foto: Getty).

La trayectoria de Nico Domínguez

Nicolás Domínguez se formó en Vélez y allí debutó oficialmente en Primera División en la temporada 2016/17. Para 2020 emigró al fútbol europeo para vestir la camiseta de Bolonia de Italia y allí permaneció hasta mediados de 2023 cuando se marchó a Nottingham Forest, club en el que firmó contrato hasta mediados de 2028. Domínguez también tuvo un paso por la Selección Argentina e inclusive integró el plantel que ganó la Copa América 2021.

Los números de Domínguez en la temporada actual

Nico Domínguez atraviesa una buena temporada en Nottingham Forest, elenco inglés que quedó prácticamente salvado del descenso y que se encuentra disputando la semifinal de la Europa League ante Aston Villa. El mediocampista acumula 35 partidos jugados, un gol y dos asistencias.

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