River hoy: desahogo de Martínez Quarta, el XI vs. Atlético Tucumán y ¿paneles solares en el Monumental?

Para terminar de pasar la página de la derrota en el último Superclásico, a la que le siguió un triunfo sin brillo ante Aldosivi, River logró una muy valiosa victoria 1-0 sobre Bragantino en condición de visitante para dejar muy bien perfilada su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Satisfecho con el resultado, Eduardo Coudet dijo entender que el hincha del Millonario exige también un mejor funcionamiento futbolístico, aseguró que partido a partido se verán mejoras en lo defensivo y se comprometió a seguir en la búsqueda de desarrollar un juego más fluido de mitad de cancha en adelante.

¿Paneles solares en el futuro techo del Monumental?

Carlos Trillo, vocal por la minoría en River, dialogó en exclusiva con Bolavip y detalló de qué se trata el proyecto para poner paneles solares en el futuro techo del Estadio Monumental: “Desde la primera minoría de River, a través de nuestro representante, el ingeniero Javier Salomón, presentamos un proyecto para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sustentable y moderno en todas las instalaciones del club“.

Por otro lado, Trillo dijo: “La propuesta es clara: instalación de paneles solares con un sistema OnGrid conectado a la red, a cero costo para River y prácticamente sin inversión inicial. ¿Qué ganamos con esto? Menos gasto (o ninguno), mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y una importante reducción de la huella de carbono. Además, nos posiciona mejor frente a sponsors, organismos internacionales y entidades de crédito, y genera beneficios impositivos por el uso de energías renovables“.

La propuesta de Carlos Trillo. (Foto: @DrCarlosTrillo).

La probable formación vs. Atlético Tucumán

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría desde el arranque ante Atlético Tucumán con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Tobías Ramírez; Matías Viña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Kendry Páez; Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

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Tres que se tienen que cuidar

De cara al partido contra Atlético Tucumán hay tres jugadores de River que están al límite de tarjetas amarillas y, en caso de recibir una más, se perderán el duelo de octavos de final. Se trata de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Matías Viña. Un detalle no menor es que, a partir de octavos, las tarjetas se limpian, por lo que estos tres futbolistas no correrían riesgo en caso de ser amonestados en esa instancia.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Desahogo para Martínez Quarta

Lucas Martínez Quarta, un jugador que ha cometido errores defensivos en el último tiempo y que se volvió resistido por muchos hinchas, tuvo un desahogo personal con el gol agónico que dio a River la victoria en Brasil. “Es un resultado importante para nosotros ganar este partido. Si bien era un rival duro, cuando le expulsaron al jugador pudimos tener un poco más la pelota. Son tres puntos importantísimos“, señaló tras el encuentro.

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“Gracias a Dios pudimos encontrar el gol intentando y hay que partir de esta base, que creo que este resultado es importante para la gente y para nosotros”, agregó el defensor que minutos antes había cometido un penal que puso en riesgo al Millonario, pero que fue atajado por Santiago Beltrán.

River celebró un triunfo clave en su visita a Bragantino.

La reacción de Beltrán a su penal atajado

Después de atajar su primer penal con River en Primera División, con el plus de haberlo hecho en un certamen internacional y en condición de visitante, Santiago Beltrán se mostró satisfecho con su producción y la del equipo en general, para llevarse tres puntos clave de Brasil.

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“Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos culmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy. Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla“, manifestó el joven arquero.

Avanza la búsqueda de refuerzos

Eduardo Coudet tuvo su primera reunión con el nuevo director deportivo del club, Pablo Longoria, de la que también participaron Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. Si bien se trató de una presentación formal, lo cierto es que River ya está trabajando en la llegada de refuerzos para el post Mundial.

En ese sentido, las que han avanzado de manera muy favorable son las conversaciones con Nicolás Otamendi, quien se mostró con ganas de volver al fútbol argentino y solo tendría que acordar con su familia que es el momento oportuno.

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Además, sigue sobre la mesa el nombre de Ángel Correa, que pese a tener un alto precio en Tigres de México cuenta con un representante de gran relación con el Millonario. También están pendientes de la actualidad de Gio Simeone, delantero que tendría el deseo de regresar pero al que en Torino buscan retener. La novedad, además, es la posibilidad de solicitar a préstamo a Thiago Almada.

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