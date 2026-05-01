Boca selló su clasificación a los Playoffs del Torneo Apertura hace algunas fechas, pero quiere terminar primero en su zona y eso se sabrá recién este fin de semana cuando se dispute la jornada número 9 que fue postergada y se completa recién ahora. El Xeneize visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades con la presencia de 7 mil espectadores “neutrales” que alentarán al conjunto de Claudio Úbeda.

En Boca no solamente piensan en el partido ante Central Córdoba, también hay un ojo en el partido del próximo martes ante Barcelona de Guayaquil a disputarse en Ecuador. Por tal motivo, Claudio Úbeda mandará a la cancha a un once alternativo frente al Ferroviario.

¿Cómo formaría Boca ante Central Córdoba?

Si bien resta la confirmación oficial de Claudio Úbeda, el once inicial de Boca para jugar contra Central Córdoba es: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Alan Velasco irá desde el arranque ante Central Córdoba. (Foto: Getty).

¿Qué necesita Boca para terminar primero en su zona?

Para que Boca quede como líder de la Zona A una vez que termine la temporada regular necesita ganar y que Estudiantes no lo haga. Otra oportunidad que tiene es empatar y que el Pincha caiga en su visita a Vicente López para enfrentar a Platense. Cabe destacar que los de Úbeda cuentan con 27 puntos -los mismos que Vélez, pero con mejor diferencia de gol- y Estudiantes tiene 28.

Para Boca es importante quedar entre los primeros cuatro de su zona ya que de esa manera se asegura jugar el duelo de octavos de final en La Bombonera, pero si es líder también lo hará en las siguientes instancias, siempre y cuando avance a las mismas.

Publicidad

DATOS CLAVE