El 2026 de Boca está siendo realmente bueno; hasta la derrota del pasado martes en Brasil contra Cruzeiro, el Xeneize acumulaba una racha de 14 partidos sin derrotas, y llevaba desde febrero (0-0 vs. Racing) convirtiendo goles en todos los encuentros en los que se había presentado.

Aun así, Claudio Úbeda todavía no renueva, y desde México incluyen a Boca entre los equipos interesados en contratar al actual entrenador del Toluca: Antonio Mohamed. Así lo advirtió el medio mexicano Récord, que afirmó que el Xeneize, Rayados de Monterrey y Cruz Azul tienen al ‘Turco’ como objetivo.

Mohamed, actualmente en semis de Concachampios con Toluca, fue vinculado con Boca. (Getty)

“Toluca apostó fuerte por la Concacaf, en parte están convencidos de que si son campeones, el Turco podría quedarse hasta diciembre para dirigir a los escarlata en la Copa Intercontinental. Sin embargo, la derrota de ayer en Los Ángeles complica el objetivo”, expresó Francotirador en su columna de Diario Récord.

“Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires“, completa el medio. Mohamed tiene contrato por lo que resta de la temporada, pero está en un momento crucial, atravesando las semifinales de Concachampions con el conjunto mexicano, y de su resultado en el torneo, bien podría depender su continuidad.

La situación de Úbeda

El contrato de Claudio Úbeda en Boca termina a mitad de año. Para muchos hinchas, el ex ayudante de Miguel Russo se ha ganado el derecho de seguir, cuanto menos hasta fin de año. La situación actual tiene a la dirigencia del club de La Ribera esperando a que culmine el semestre.

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Claudio Úbeda todavía no tiene asegurado su futuro como DT de Boca.

Recién allí realizarán un balance del cicloy definirán si se le pide continuar ligado a su cargo o si dejarán que se marche. Pero ya están al tanto de que, por su buen andar, desde el exterior empiezan a interesarse en el rosarino.

En medio de todo, el periodista Leonardo Gabes reveló en ESPN F12 que el Sifón recibió dos ofertas para dirigir en el exterior. Si bien no se revelaron los nombres de los clubes, la fuente citada exclamó que se trata de un equipo de Sudamérica y otro de Arabia Saudita.

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Boca todavía tiene tres partidos para completar la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se le complicó tras la derrota en Brasil, que permitió a Cruzeiro y U Católica alcanzarlo en la cima del grupo con 6 unidades. Y también tendrá partidos claves a nivel local en las próximas semanas, con los playoffs del Torneo Apertura y su partido por Copa Argentina a jugar antes del cierre del semestre.

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