Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación con Alpine: superó a Gasly y largará 8° en la Sprint del GP de Miami

Franco Colapinto tuvo una actuación destacada en la clasificación sprint del GP de Miami de la Fórmula 1 y largará desde la 8° posición. El piloto argentino se metió en la SQ3 por segunda vez en su carrera (la anterior había sido en Austin 2024) y logró su primer top 10 desde que corre con Alpine. Su compañero Pierre Gasly, en tanto, partirá desde el 10° lugar.

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La pole position quedó en manos de Lando Norris, que dominó la última tanda con autoridad. En ese contexto, Colapinto cerró su mejor vuelta a 1.4 segundos del británico y se metió entre los diez mejores en un circuito que no conocía.

El camino del argentino fue de menor a mayor. En la SQ1 logró avanzar con un tiempo de 1:30.386 que lo dejó 11°, mientras que en la SQ2 dio el salto clave: marcó 1:29.527 y se metió en zona de clasificación, superando con claridad a Gasly, que pasó con lo justo. Esa vuelta le permitió sostenerse en el top 10 sin necesidad de mejorar en el intento final. Ya en la SQ3, Colapinto volvió a cumplir con una vuelta prolija para consolidar una jornada muy positiva para Alpine, que logró meter a sus dos autos en la definición.

Como si fuera poco, el resultado toma mayor valor por el contexto: es la primera vez que Colapinto alcanza la última instancia de una clasificación sprint con Alpine. Además, es la tercera ocasión desde su llegada a la Fórmula 1 en la que logra meterse en el corte final de una qualy. Así, el piloto de Pilar tendrá una buena oportunidad para sumar puntos en la carrera sprint, en una parrilla que liderará Norris, seguido por Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

Parrilla de salida de la carrera sprint del GP de China 2026

Lando Norris (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Cómo sigue el cronograma del GP de Miami de la Fórmula 1 2026

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas