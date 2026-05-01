River no brilló, pero así y todo se impuso en Brasil ante Bragantino por la tercer jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet lo ganaron 1 a 0 con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta y ahora ya pueden poner la cabeza en el duelo del próximo domingo, que comenzará a las 18.30 horas, contra Atlético Tucumán por el partido postergado de la fecha 9 del Torneo Apertura.

River ya clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura y ahora buscará sumar de a tres para quedar segundo en su zona, ya que no puede aspirar a liderar el grupo porque Independiente Rivadavia de Mendoza sacó una ventaja de puntos insuperable.

De cara al partido contra Atlético Tucumán hay tres jugadores de River que están al límite de tarjetas amarillas y, en caso de recibir una más, se perderán el duelo de octavos de final. Se trata de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Matías Viña. Un detalle no menor es que, a partir de octavos, las tarjetas se limpian, por lo que estos tres futbolistas no correrían riesgo en caso de ser amonestados en esa instancia.

Lucas Martínez Quarta. (Foto: Getty).

El probable XI de River vs. Atlético Tucumán

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría desde el arranque ante Atlético Tucumán con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Tobías Ramírez; Matías Viña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Kendry Páez; Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

Los próximos partidos de River

River recibirá el próximo domingo a Atlético Tucumán por el duelo postergado de la fecha 9 del Torneo Apertura, mientras que el jueves 7 de mayo jugará contra Carabobo en Venezuela por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana. El próximo fin de semana -con fecha y hora a confirmar- disputará los octavos de final del torneo local. Los duelos antes Bragantino y Blooming por el torneo continental a serán el 20 y 27 de mayo respectivamente.

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