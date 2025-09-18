Jugó más de 140 partidos en la Premier League, le diagnosticaron dos enfermedades terminales y con 52 años necesita cuidados paliativos

La Premier League que hoy conocemos lleva ya 34 temporadas desde su concepción como hoy la conocemos, en 1992. En siete de esas temporadas, Russell Hoult dio el presente como arquero de Leicester (1994/95), Derby County (1996-2000) y West Bromwich (2002-06), siendo titular indiscutido en cuatro de las ocho temporadas que jugó. Hoy, su vida se encuentra en una grave situación.

Hoult, de 52 años, fue diagnosticado con dos enfermedades terminales: colangitis esclerosante primaria, descubierto en 2023 y cáncer de vías biliares, en 2024, según informó el Daily Mail. Y hoy requiere de costosos cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida y aliviar sus síntomas.

En sus 20 años de carrera, que incluye pasos por los mencionados equipos y también por varias divisiones del ascenso inglés, con clubes como defendiendo los arcos de clubes como Portsmouth, Notts County, Darlington, Stoke City o Hereford Utd., Hoult fue clave en tres ascensos a la Premier League, uno con el Derby County y dos con el West Brom.

Russell Hoult enfrentando a Ruud van Nistelrooy en la Premier League. (Getty)

Sus hijos lo homenajearán en una maratón y buscan recaudar fondos para sus cuidados

Una vez retirado del fútbol, Russell Hoult siguió vinculado al deporte; carreras, caminatas y maratones fueron su segunda pasión y sus hijos gemelos, Kayleigh y Carter, de 24 años, correrán la Half Marton de Leicester el próximo 26 de octubre. El objetivo es juntar fondos para los cuidados de su padre y para la AMMF (organización benéfica dedicada al colangiocarcinoma).

Hasta la fecha, han acumulado ya 7,100 de las 8,000 libras esterlinas que tenían como objetivo. “Nos informaron que ambas [enfermedades] son terminales, y ahora papá está recibiendo cuidados paliativos, es algo realmente difícil de aceptar para nosotros como familia”, reconoció Kayleigh en JustGiving.

“Nuestro papá es todo para nosotros. Su fuerza, coraje y sentido del humor nunca claudicaron, incluso frente a estos desafíos descomunales”, continuó. “Queremos hacer algo positivo, no sólo para apoyarlo a él, sino para ayudar a quienes sufren de esta misma enfermedad”, cerró Kayleigh.