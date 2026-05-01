Franco Colapinto, ambicioso tras quedar 8° en la clasificación de la Sprint del Gran Premio de Miami: “Todo encaminado”

Después de cinco semanas de parón, volvió la acción a la Fórmula 1 con el desarrollo del Gran Premio de Miami. En el primer día se llevó a cabo la clasificación de la carrera sprint, en la que Franco Colapinto consiguió el octavo lugar y este sábado largará desde dicho lugar. Por otro lado, Pierre Gasly terminó décimo y la pole se la quedó Lando Norris, con un gran nivel de su McLaren.

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En la SQ1 logró avanzar conun tiempo de 1:30.386 que lo dejó 11°, mientras que en la SQ2 dio el salto clave: marcó 1:29.527 y se metió en zona de clasificación. Luego ya en la SQ3, Colapinto volvió a cumplir con una vuelta prolija para consolidar una jornada muy positiva para Alpine, que logró meter a sus dos monoplazas en la definición para salir desde los primeros puestos.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el piloto argentino rompió el silencio tras la qualy de la sprint. “Estoy contento“, sentenció Colapinto en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el oriundo de Pilar redobló la apuesta. “Creo que lo principal fue entender un poco qué nos faltaba en las carreras anteriores“, manifestó sin titubear ante el micrófono.

Inmediatamente después, continuó con su relato. “Es una pista difícil y que no conocía, es un fin de semana corto por la sprint, todo mucho más complicado de lo normal“, reveló como argumento ya que nunca corrió en esta pista estadounidense. “Desde el principio estuvimos rápidos, así que feliz porque siento que encontramos el rumbo“, aportó el nacido en Buenos Aires.

En nombre de Alpine, expresó: “Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y yo. Fue un buen break para parar y volver a empezar”. Por otro lado, Franco también sostuvo: “Haber empezado muy bien es bueno. Falta mucho por entender todavía, pero va todo encaminado“. Y de cara a la carrera del sábado, fue ambicioso y afirmó: “Mañana vamos por más. Seguimos“.

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🏎️ COLAPINTO, FELIZ EN MIAMI



Franco habló con Juan Fossaroli y explicó su buen momento en la qualy de la sprint en el #MiamiGP.



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Cómo sigue el cronograma del GP de Miami de la Fórmula 1 2026

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas

Parrilla de salida de la carrera sprint del GP de China 2026