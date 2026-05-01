Gerard Piqué protagonizó un escándalo en el fútbol español: “Actitud amenazante”

En su etapa de futbolista, Gerard Piqué dejó su huella en Barcelona y la Selección de España, siendo parte fundamental de planteles que lo ganaron todo. Pero el ex marcador central siempre tuvo interés en el mundo empresarial y así fue que se metió en el mundo del tenis -en el que fue clave para cambiar su formato-, aunque no dejó de lado al fútbol, siendo propietario del FC Andorra, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, y también es la cabeza de la Kings League.

En su calidad de propietario de FC Andorra, Gerard Piqué dijo presente en la caída por 1 a 0 de su equipo ante Albacete en el encuentro correspondiente a la fecha 38 de la Segunda División. El ex futbolista de Barcelona protagonizó un verdadero escándalo cuando, en más de una oportunidad, fue a encarar a Alonso de Ena Wolf, árbitro del cotejo.

¿Qué le dijo Piqué al árbitro?

El propio Alonso de Ena Wolf relató lo sucedido con Gerard Piqué en pleno estadio: “Durante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral”.

Gerard Piqué. (Foto: Getty).

La queja de Piqué

El asunto no quedó allí, sino que Gerard Piqué redobló la apuesta y apuntó contra el Comité Técnico de Árbitros: “Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club. Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría”.

“¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten”, completó Gerard Piqué.

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