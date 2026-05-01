¿Se viene la rotación? Coudet define la formación de River vs. Atlético Tucumán

River no brilla, pero los resultados lo acompañan y eso ya es más que importante en un fútbol tan parejo como el actual. Los de Eduardo Coudet vienen de ganarle por 1 a 0 a Bragantino por la Copa Sudamericana y se acomodaron en su grupo. Ahora el objetivo pasa por seguir sumando en el Torneo Apertura y terminar segundos en la Zona B, para así poder definir de local en la mayor cantidad de series de playoffs posibles.

El Millonario recibirá el próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, a Atlético Tucumán en el duelo correspondiente a la jornada número 9 de la Zona B, la cual fue postergada por una huelga en apoyo a la AFA. De cara a este encuentro, Eduardo Coudet apelaría a una rotación para cuidar el físico de algunos futbolistas habitualmente titulares, especialmente pensando en la visita del próximo jueves a Carabobo por la Sudamericana.

¿Cómo formaría River?

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría desde el arranque ante Atlético Tucumán con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Tobías Ramírez; Matías Viña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Kendry Páez; Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

Joaquín Freitas. (Foto: Getty).

Tres que se tienen que cuidar

Hay tres futbolistas del Millonario que acumularon cuatro tarjetas amarillas en lo que va del Torneo Apertura, por lo que si reciben una más se perderán un partido, en este caso el de octavos de final. Los jugadores son: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Matías Viña.

¿Qué se le viene a River?

River recibirá el próximo domingo a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, mientras que el jueves 7 de mayo jugará contra Carabobo en Venezuela. El próximo fin de semana -con fecha y hora a confirmar- disputará los octavos de final del torneo local. Los duelos antes Bragantino y Blooming por la Sudamericana serán el 20 y 27 de mayo respectivamente.

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