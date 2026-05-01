Boca hoy: convocados, la reacción de Neymar al recibir la camiseta y más

La jornada del 1 de mayo tiene a Boca viajando rumbo a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba. Claudio Ubeda definió la lista de convocados, sin grandes ausencias pese a su intención de poner un 11 alternativo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Los convocados de Boca vs. Central Córdoba

Boca tiene todo listo para disputar el último partido de la primera fase del Torneo Apertura 2026. El Xeneize, ya adentro de los playoffs, visitará a Central Córdoba con un equipo alternativo. Sin embargo, Claudio Ubeda decidió no hacer grandes modificaciones en la lista de convocados.

De cara al viaje a Santiago del Estero, el Sifón no se guardó nada. Jugadores como Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y otros tantos se subirán al avión. Leé la lista completa…

Revelan qué sintió Neymar al recibir la camiseta de Boca

No caben dudas de que la presencia de Neymar Júnior en el Nuevo Gasómetro revolucionó a todo el fútbol argentino por su inmenso legado en el fútbol, incluso a pesar de la rivalidad con Brasil. En ese sentido, acaban de revelar que le gustó haber recibido la camiseta de Boca mientras entrenó en el complejo Pedro Pompilio durante la previa del encuentro de la Copa Sudamericana 2026.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Fox Sports, el director ejecutivo de fútbol de Santos rompió el silencio. “Trajeron dos camisetas para Neymar. Le gustó mucho cuando recibió la camiseta con su nombre y la de Román“, confesó Alexandre Mattos sobre el momento en el que el talentoso percibió el regalo de la institución en las horas previas al partido de su equipo. La declaración completa.

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Tevez llenó de elogios a Paredes y explicó por qué puede ser ídolo

No caben dudas de que la llegada de Leandro Paredes al fútbol argentino le cambió la cara por completo a Boca como equipo, en un momento realmente adverso. En ese sentido, Carlos Tevez se refirió al regreso del campeón del mundo, lo llenó de elogios por su vuelta en plenitud física y dejó un mensaje contundente a todos aquellos futbolistas que militan en el exterior.

El actual director técnico de Talleres de Córdoba, fue muy tajante con su opinión y no dio lugar al debate o a alguna incertidumbre. “Si querés ser ídolo de Boca hay que volver en plenitud, no para lo último de tu carrera“, expresó sin titubear enalteciendo lo hecho por Paredes a mediados de 2025. “Si no, no te da y vas a pasar de largo“, deslizó también.