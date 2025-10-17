El histórico de la Premier League que quiere a Abel Ferreira de entrenador: la tajante postura de Palmeiras

No caben dudas de que es uno de los mejores entrenadores de Sudamérica, sino el mejor, por lo que consiguió en los últimos años. Los logros hablan por sí solos: dos Copas Libertadores consecutivas y siempre compitiendo al más alto nivel y hasta las últimas instancias. Como no podía ser de otra manera, Abel Ferreira captó la atención de los clubes más importantes del planeta.

Es una realidad que su trabajo en Palmeiras es de los más destacados, al menos en el continente. Sus múltiples trofeos conquistados lo respaldan, además de su excelente labor que se ve reflejado dentro del campo de juego en cada uno de los partidos que disputa el conjunto paulista. Por eso y por otras tantas cuestiones, el director técnico portugués fue coqueteado desde Europa.

Lo cierto es que Ferreira rechazó ser entrenador de Nottingham Forest. Poco le importó al luso dar el salto a la Premier League, porque su objetivo está puesto en continuar en el Verdao durante un buen lapso de tiempo. De esta manera, el DT se encargó de repeler la oferta que llegó desde Inglaterra, a pesar de que se trataba de escalar a la mejor liga del mundo en la actualidad.

Abel Ferreira, director técnico portugués de Palmeiras. (Getty Images)

No solo eso, sino que Abel también está próximo a renovar a su contrato con Palmeiras. Aunque las negociaciones están muy avanzadas y solamente falta estampar la firma para convertirlo en realidad, bien se sabe que el nuevo vínculo tendría vigencia por otras dos temporadas más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2027. Así las cosas, el europeo permanecerá en Sudamérica.

El rechazo al elenco británico ocurrió hace muy pocas semanas, cuando todavía transcurría el mes de septiembre y Nuno Espírito Santo fue despedido de su cargo. Pero tras la negativa de Ferreira y su deseo de quedarse en Brasil, la dirigencia de Nottingham Forest debió ir en busca de otro candidato. Tras las tratativas correspondientes, contrataron a Ange Postecoglou.

Abel Ferreira, DT ganador y verdugo de River

En los últimos años, Palmeiras y River se enfrentaron en dos oportunidades por la Copa Libertadores. En 2021, el Verdao se impuso por un global de 3-2 en la semifinal de la edición correspondiente a 2020 y selló su clasificación a la final. Luego, en 2025 volvieron a cruzarse en cuartos de final y el global terminó 5-2 a favor del conjunto paulista, lo que lo convirtió en el verdugo del Millonario.

Abel Ferreira, director técnico portugués de Palmeiras, en el duelo ante River. (Getty Images)

Desde su arribo a la institución el 4 de noviembre de 2020, Abel Ferreira se convirtió en un entrenador ganador y fiel a su filosofía que tantos seguidores captó. En 5 años conquistó 10 títulos: Copa Libertadores 2020 y 2021, Recopa Sudamericana 2022, Serie A 2022 y 2023, Copa de Brasil 2020, Supercopa Rei 2023 y los Campeonatos Paulistas 2022, 2023 y 2024.

