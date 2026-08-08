¿Juega Julián Alvarez? Alineaciones de Atlético Madrid y Manchester City para el amistoso de pretemporada en Seúl

En Corea del Sur, el equipo del Cholo y el de Maresca se enfrentan cara a cara antes del puntapié inicial de la temporada europea.

Este domingo, desde las 20 horas de Seúl, donde se desarrollará el encuentro, que simbolizan las 8 de la mañana de Argentina y las 13 de España, Atlético de Madrid y Manchester City se medirán en un amistoso internacional de pretemporada en el Seoul World Cup Stadium.

En suelo argentino, y en toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver mediante Disney +, mientras que Movistar + será la encargada de distribuir el partido en España.

En este compromiso no estará presente Julián Alvarez, ya que no forma parte de la pretemporada colchonera hasta el 10 de agosto, al igual que todos los jugadores que disputaron la final del Mundial 2026 (Juan Musso, Giuliano Simeone, Marc Pubill, Álex Baena, Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo).

Julián, ausente en el duelo entre Atlético y Manchester City

En medio de la compleja situación de su futuro, Julián no forma parte del equipo que enfrentará a su ex club en un amistoso en Corea del Sur. Desde el lunes se sumará a la pretemporada para ponerse a punto para una nueva campaña, que por ahora será en el Atleti.

Alineaciones de Atlético de Madrid y Manchester City

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko, Dani Martínez; Carlos Martín, Koke, Hjulmand, Obed Vargas; Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza. DT: Diego Simeone.

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Manchester City: Gianluigi Donarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Ait-Nouri; Rico Lewis, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Phil Foden, Divin Mubama. DT: Enzo Maresca.

Cómo llegan Atlético de Madrid y Manchester City en la pretemporada