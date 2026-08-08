Arruabarrena está haciendo bien las cosas, pero a Boca le falta gol: más que nunca, bienvenido Enner Valencia

Me gusta el trabajo del Vasco, pero tener a Ascacibar de goleador deja demostrado que hace falta un 9 que dé garantías. Ojalá esa solución la traiga el ecuatoriano.

Bienvenido Enner Valencia a la República Argentina y a Boca. El experimentado delantero ecuatoriano, figura de talla mundial y de 36 años, está llegando en el momento justo al equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

Su incorporación se da en un contexto particular: viene a darle un respiro al Ruso Ascacibar, quien curiosamente viene siendo el goleador de Boca con tres goles consecutivos para el exjugador de Estudiantes siendo volante.

🇪🇨👋 "BIENVENIDO ENNER VALENCIA A LA ARGENTINA: BOCA TE NECESITA MÁS QUE NUNCA"



El análisis de @TotiPasman sobre el presente del Xeneize y la llegada del experimentado delantero ecuatoriano. pic.twitter.com/oyxwySO8zX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 9, 2026

Si repasamos la actualidad de los delanteros del plantel, la necesidad de incorporar a un referente de área es evidente: Adam Bareiro se encuentra lesionado, Miguel Merentiel está peleado con el arco, Milton Giménez, en los minutos que le toca entrar, también se lo ve peleado con el gol.

Después tenés a Flores, que la verdad es que la rompe en la cancha, pero no logra convertir mucho y Aranda, que al igual que Flores, tiene un gran rendimiento en el juego, pero no hace goles. Por último, Villa, recién en estos últimos minutos frente a Vélez demostró un poco lo que era su nivel en Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con este panorama, no hay que descuidarse si Valencia aparece como titular en los próximos días, ya sea por la Sudamericana o en el torneo. La realidad es que Boca, hoy por hoy, está necesitando desesperadamente un goleador; está necesitando un 9 de jerarquía.

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A mi criterio, el Vasco Arruabarrena está haciendo un muy buen laburo. De a poquito va encontrando el equipo y el funcionamiento colectivo. Sin embargo, al fútbol se gana con goles y hay que meterlos. Por eso, todo el mundo Boca ya sueña con los festejos de Enner Valencia.