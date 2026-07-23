Tigres volvió a cambiar las condiciones y podría caerse la llegada de Ángel Correa a River

El elenco mexicano cambió las condiciones de la transferencia por cuarta vez y la operación puede cancelarse.

La novela de la llegada de Ángel Correa a River volvió a sumar un nuevo capítulo. Cuando todo parecía que la operación llegaba a buen puerto y se iba a convertir en nuevo refuerzo del club, Tigres de México volvió a cambiar las condiciones, por lo que la negociación podría caerse.

A través de un comunicado de prensa a los medios, el Millonario informó que el elenco mexicano nuevamente hizo modificaciones en el trato, por lo que hay riesgo de que la operación no se lleve a cabo, a pesar de que Correa está en viaje a Argentina.

Ante esta situación, River realizó una quinta oferta formal para comprar el pase del futbolista de 31 años y así ponerle punto final a esta negociación que lleva varias semanas de desenlace, con distintos tires y aflojes por parte de la dirigencia de Tigres.

Por otro lado, desde el Millonario también informaron que si a lo largo de la jornada de este jueves el club mexicano no da una respuesta concreta podría caerse la negociación y así quedarse tanto sin el jugador como sin el dinero.

En cuanto a Correa, está en viaje para Argentina por motivos personales, debido a que recibió amenazas por parte de los hinchas de Tigres a causa de esta negociación. De esta manera, pondrá presión para que la operación llegue a buen puerto y así sumarse a las órdenes de Coudet.

Cuánto pagará River por Ángel Correa

Para quedarse con el pase del delantero de 31 años el Millonario pagará 15 millones de dólares para quedarse con la totalidad del pase de Correa. Por su parte, el ex Atlético de Madrid firmará un contrato a largo plazo, hasta diciembre de 2029.

Publicidad

Datos claves