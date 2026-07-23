Bronca de los hinchas de River con Juanfer Quintero por su ausencia en los entrenamientos: “Falso ídolo”

En las redes sociales se viralizó la postura de los hinchas ante las declaraciones del volante por su futuro.

En las últimas horas comenzó la polémica en River debido a que Juan Fernando Quintero, volante ofensivo del club, habló en una entrevista con Equipo F en ESPN, en donde afirmó que buscará una salida en este mercado de pases debido a que no es una prioridad para el entrenador Eduardo Coudet.

“No soy prioridad para Coudet, ¿qué cambia que vuelva o no? Estoy buscando la mejor situación para mí y para River. El club está por encima de cualquier nombre. Siempre dije que me quería retirar en River, pero hay cosas que no puedo controlar”, fueron las palabras del colombiano.

Ante esta situación, en las redes sociales rápidamente se viralizó la postura de los hinchas de River con el mediocampista colombiano, debido a que se mostraron molestos, no solo con sus dichos, sino con que también no haya regresado a los entrenamientos previo al inicio de la competencia oficial.

“Basta de estos falsos ídolos que siempre se ponen por encima del escudo”, “Llamarlo para que se presente a su laburo. Es increíble”, “Se olvida que es empleado del club”, “Hace lo mismo siempre”, “Nunca fuiste prioridad para nadie”, “Nadie te cree ya”, fueron algunos de los comentarios contra el colombiano.

Más de Juanfer sobre su presente

Siguiendo con sus declaraciones, el mediocampista colombiano afirmó que no tuvo problemas personales con el entrenador de River, sino que son futbolísticos. “No tengo nada en contra del Chacho. Después del último semestre estoy viendo qué hacer con mi futuro. Estoy pensando qué es lo mejor para River también”, soltó.

Cómo es la situación contractual de Juanfer Quintero en River

El volante de 33 años tiene contrato vigente con River hasta el 31 de diciembre de 2027 y no posee cláusula de rescisión. Es por eso que en caso de querer marcharse del club en este mercado de pases tendrá que conseguir una oferta de compra por su pase, o bien rescindir de mutuo acuerdo.

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Las estadísticas de Juanfer Quintero en River

Durante los tres ciclos que tuvo Juanfer Quintero con la camiseta de River, no solo disputó 137 partidos y marcó 24 goles, además de que brindó 22 asistencias, sino que también consiguió un total de 4 títulos.

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