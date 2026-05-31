Fue una de las grandes apariciones de River en 2026, ilusionó a los hinchas, se ganó su lugar a base de sacrificio y fue titular en la final del Torneo Apertura, pese a que a comienzos de año, Marcelo Gallardo ni siquiera lo había llevado a la pretemporada. Joaquín Freitas tuvo una gran primera mitad de año y promete de cara al segundo semestre.

Freitas nació en San Fernando, hizo Inferiores en Acassuso y allí debutó profesionalmente, aunque luego de jugar un puñado de partidos en el Quemero, desde River fueron a la carga por él: compraron su pase y en Núñez terminó su formación.

Su debut oficial en la Primera de River fue en noviembre de 2025, luego sorprendió su ausencia en la pretemporada, aunque el flojo andar de los delanteros del Millonario, sumado a algunas lesiones hicieron que sea considerado tanto por Marcelo Gallardo como por Eduardo Coudet.

En un semestre repleto de irregularidad, Joaquín Freitas fue uno de los mejores jugadores del Millonario. Peleó por su puesto como nadie y se ganó la titularidad en el duelo más importante: en la final del Apertura contra Belgrano. Una vez terminado el semestre, Freitas pasó a visitar a los chicos de las Inferiores de Acassuso y les dejó un muy lindo mensaje.

La palabra de Joaquín Freitas

“Hay que seguir peleándola con los pies sobre la tierra, sin creérsela y con mucha humildad como demandan los valores de este club que me formó desde muy chico. Eso es lo que me fue llevando al éxito. El trabajo desde lo físico y la cabeza es importante. Estar rodeado de amigos, de la familia y todo eso te lleva por un buen camino . Es un conjunto de factores que me llevó a donde estoy. Siempre voy a estar agradecido con el club y toda su gente“, afirmó Freitas en un video que compartió Acassuso.

Joaquín Freitas, humildad, trabajo y sacrificio



¡Gracias Joaco! 💙 pic.twitter.com/S4IkNqf9Q4 — Club Atlético Acassuso (@AcassusoOficial) May 30, 2026

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Scaloni lo lleva a los amistosos

Lionel Scaloni ya dio a conocer la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Previo al inicio de la Copa del Mundo, la Albiceleste enfrentará a Honduras e Islandia -el 6 y 9 de junio respectivamente- y el entrenador llevará a algunos jugadores que no están en la nómina, uno de ellos es Joaquín Freitas.

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