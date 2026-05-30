River hoy: primeras palabras de Otamendi, guiño de Palacios y jugadores que deberán buscar club

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 30 de mayo.

River comenzó el sábado con la satisfacción de saber que finalmente pudo concretar el arribo de Nicolás Otamendi con el que venía coqueteando desde hace años y que una vez finalizada su participación en el Mundial con la Selección Argentina lo tendrá listo para ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet.

Para que la satisfacción fuera completa, también recibió un guiño de Exequiel Palacios, otro campeón del mundo que también forma parte de la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni y que pese a tener contrato hasta 2030 con Bayer Leverkusen aseguró que es su deseo regresar al club.

Las primeras palabras de Otamendi tras firmar con River

Después de firmar su vínculo hasta diciembre de 2027, Nicolás Otamendi expresó sus primeras palabras como jugador del Millonario y el club las dio a conocer a través de un video que publicó en sus redes sociales. “Como hincha de River, es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio. Contentísimo de poder estar con esta camiseta que es la más hermosa. Mi familia es más que fanática. Imaginate que me quedaba hasta tarde para mirar los partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River. Va a ser lindo”, manifestó el defensor.

Y agregó: “Obviamente hay que ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y competir para que el club sea más grande todavía. Vestir esta camiseta es lo más lindo que me va a pasar. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso”.

"Como hincha, vestir esta camiseta es lo más hermoso que me va a pasar". 🤍❤️🤍



✍️ Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/fhbDqK28bZ — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2026

Palacios y una frase que ilusiona

Aunque Exequiel Palacios dijo no querer quemar etapas, remarcando que tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030 y que actualmente se encuentra plenamente enfocado en disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina, dejó claro que siempre tiene presente el deseo de regresar al Millonario.

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“Es una ilusión volver a River alguna vez. Le tengo un cariño muy grande, soy hincha, me crié en el club desde muy chico. Me tomo las cosas paso a paso y en el futuro se verá lo que va a pasar”, manifestó el mediocampista en entrevista con Carnaval Stream.

Los jugadores que deben buscar club

Mientras River continúa en la búsqueda de refuerzos para terminar de moldear un plantel que se ajuste a la propuesta y el estilo que quiere imprimirle Eduardo Coudet, también se trabaja en la salida de aquellos futbolistas que no serán tenido en cuenta o no están entre las prioridades del DT.

La lista incluye al arquero Ezequiel Centurión, al lateral derecho Fabricio Bustos, el mediocampista colombiano Kevin Castaño y el zaguero Paulo Díaz. Además, está también en duda la continuidad de Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Juan Fernando Quintero.

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Hay otros futbolistas con los que River buscará ingresar dinero para reinvertir en el mercado, como Maximiliano Salas, Lautaro Rivero y Facundo Colidio, quienes si bien cuentan para Chacho, son nombres por los que el club está dispuesto a escuchar ofertas.

Oferta formal por Arambarri

Según pudo saber Bolavip, River hizo llegar al Getafe español una oferta de 3.5 millones de euros para adquirir el 50 por ciento de la ficha de Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo de 30 años que fue pedido especialmente por Eduardo Coudet.

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Cabe destacar que la otra mitad del pase del jugador está dividida en un 20 por ciento del que él mismo tiene la propiedad y un 30 por ciento que pertenece a Boston River y que fue adquirido a través de un grupo empresario.

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