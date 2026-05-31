Tras eliminarlo de la Libertadores, Universidad Católica va por un jugador de Boca

Fue una semana dura para Boca. El Xeneize tenía la ilusión de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero tuvo enfrente a la Universidad Católica, que hizo un gran partido en La Bombonera y se volvió a Chile con los tres puntos tras ganar 1 a 0. Los de Claudio Úbeda quedaron eliminados del torneo más importante del continente y, al ser terceros en su zona, accedieron a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirán ante O´Higgins.

En Boca habrá cambios importantes pensando en el segundo semestre. El más destacado será la salida de Claudio Úbeda, que traerá con sí el arribo de un nuevo entrenador, del cual todavía se desconoce su nombre. Por otro lado, el plantel sufrirá modificaciones: habrá altas y también bajas, una de ellas podría ser la de Williams Alarcón.

El mediocampista chileno aparece en el radar de Universidad Católica, justamente el verdugo del Xeneize en esta Copa Libertadores. El mediocampista llegó a Boca a comienzos de 2025 y en este año y medio nunca logró consolidarse como titular. De hecho, en el primer semestre de 2026 apenas sumó 417 minutos distribuidos en seis partidos.

Cabe recordar que Boca le pagó a Huracán unos 5 millones de dólares por el mediocampista central chileno, que nunca pudo afianzarse. Las llegadas de Ander Herrera, de Paredes y la explosión de Milton Delgado hicieron que sea complicado pelear por un puesto en un mediocampo que siempre estuvo bastante claro para Úbeda.

Williams Alarcón. (Foto: Getty).

La carrera de Williams Alarcón

El mediocampista de 25 años se formó en Colo Colo y allí debutó en Primera División, luego se marchó a préstamo a Unión La Calera, elenco que finalmente lo compró en 2023. Estuvo un semestre en UD Ibiza, para más tarde regresar a Sudamérica y jugar para Huracán, equipo en el que mostró su mejor versión. Tan bueno fue su nivel en el Globo que a comienzos de 2025 lo compró Boca.

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