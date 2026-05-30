Encuesta Bolavip: más de 15 mil hinchas votaron al próximo DT de Boca y hubo un claro favorito

La salida de Úbeda tras la eliminación en la Copa Libertadores abrió el debate los fanáticos elegieron al próximo entrenador que desean en el club.

La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó de sentenciar el ciclo de Claudio Úbeda. Aunque todavía resta que Juan Román Riquelme tenga una charla con el entrenador, y la posterior confirmación oficial de su salida, en el club ya dan por hecho que el Sifón no renovará su contrato y no continuará en su cargo para el segundo semestre. Por lo tanto, desde la dirigencia deberán ponerse manos a la obra en la búsqueda de un nuevo DT para afrontar la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

En medio de ese contexto, Bolavip realizó una encuesta dirigida a los hinchas de Boca para conocer quién debería asumir como próximo entrenador del club. La votación superó los 15 mil participantes y dejó un resultado contundente: Guillermo Barros Schelotto fue, por amplio margen, el gran favorito de los hinchas xeneizes, quienes desearían darle inicio a su segundo ciclo en el club.

El Mellizo arrasó en la encuesta con 11 mil votos, sacándole una diferencia abrumadora al resto de los candidatos y consolidándose como el nombre más pedido para asumir el cargo, pese a actualmente encontrarse dirigiendo a Vélez y tener contrato hasta diciembre. Detrás suyo aparecieron otros dos ídolos: el segundo lugar quedó en manos de Martín Palermo, que reunió 2,8 mil votos, mientras que el podio lo completó Carlos Tevez con cerca de 2 mil adhesiones.

Mucho más atrás quedaron otros entrenadores cuyo nombre supo verse vinculado al Xeneize en ocasiones anteriores, como Antonio Mohamed (808 votos), Néstor Lorenzo (503), Gabriel Milito (480), Diego Arruabarrena (474), Gustavo Quinteros (399), Luis Zubeldía (381) y Jorge Sampaoli (377), quien incluso se postuló públicamente para dirigir al club pese a reconocer su fanatismo por River.

Las respuestas de los hinchas de Boca a la encuesta de Bolavip.

Los dos nombres de la encuesta que gustan en Boca

Dos de los técnicos que más seducen a Juan Román Riquelme no tuvieron demasiado respaldo en la encuesta realizada por Bolavip. Según pudo saber este medio en las últimas horas, tanto Néstor Lorenzo como Luis Zubeldía aparecen entre los entrenadores del gusto del presidente xeneize, aunque ambos atraviesan situaciones complejas para una posible llegada inmediata.

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Lorenzo, actual DT de la Selección de Colombia, terminó lejos de los primeros puestos con 503 votos. Su participación en el Mundial 2026 con el seleccionado cafetero aparece como el principal obstáculo para que Boca avance seriamente por él, especialmente teniendo en cuenta que el Xeneize jugará los playoffs de la Sudamericana el 22 de julio, tan solo tres días más tarde de finalizar la Copa del Mundo.

Por su parte, Zubeldía obtuvo 381 votos y también quedó relegado en la consideración de los hinchas. El entrenador argentino atraviesa un irregular presente en Fluminense, donde logró encaminar el semestre tras clasificar a octavos de final de la Libertadores y mantenerse en los puestos altos del Brasileirao.

Datos clave

El entrenador Claudio Úbeda no continuará en su cargo tras la eliminación de Boca Juniors.

no continuará en su cargo tras la eliminación de Boca Juniors. El director técnico Guillermo Barros Schelotto sumó 11 mil votos en una encuesta de hinchas.

sumó 11 mil votos en una encuesta de hinchas. Los entrenadores Néstor Lorenzo y Luis Zubeldía son del agrado del presidente Juan Román Riquelme.