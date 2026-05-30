Marcelo Culotta es el nuevo presidente de San Lorenzo hasta diciembre de 2027

El dirigente de “Primero San Lorenzo” se impuso en los comicios extraordinarios y encabezará la nueva conducción azulgrana por los próximos 18 meses.

San Lorenzo ya tiene nuevo presidente. Marcelo Culotta, candidato de la lista “Primero San Lorenzo”, se impuso en las elecciones extraordinarias realizadas este sábado en el Nuevo Gasómetro y será quien conduzca al club tras el final del gobierno de Marcelo Moretti y el interinato encabezado por Sergio Costantino.

Aún sin datos oficiales sobre los resultados, los comicios se desarrollaron desde las primeras horas de la mañana bajo la Platea Norte del estadio Pedro Bidegain, con una asistencia aproximada de 13 mil socios que se acercaron a votar. En total hubo 61 mesas distribuidas dentro del estadio y la jornada se extendió hasta las 18 horas, momento en el que comenzó el recuento definitivo.

El mandato de Culotta tendrá una duración de 18 meses y se extenderá hasta diciembre de 2027, fecha en la que originalmente debía finalizar la gestión iniciada por Moretti tras las elecciones de 2023. De esta manera, el oficialismo interino dejará paso a una nueva conducción en medio de un escenario institucional delicado y con fuertes desafíos económicos y deportivos por delante.

Marcelo Culotta fue electo nuevo presidente de San Lorenzo (@frenesiazulg).

Quién es Marcelo Culotta

Culotta cuenta con una extensa trayectoria dentro de la vida política azulgrana. Fue uno de los rostros visibles de la lucha por la vuelta a Boedo y participó activamente de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017, además de formar parte de distintos espacios opositores durante más de una década. También integró la Comisión Directiva entre 2012 y 2019 como vocal por “Cruzada x San Lorenzo”.

En 2021 fundó la agrupación “Orden y Progreso”, espacio con el que consiguió su mejor resultado electoral en 2023 al finalizar segundo con el 28,59% de los votos. Tras aquellas elecciones volvió a integrar la Comisión Directiva y colaboró en distintas áreas del club, principalmente vóley y atletismo, hasta su posterior renuncia, movimiento que terminó acelerando la acefalía institucional que desembocó en el adelantamiento electoral.

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Además de Culotta, participaron de la elección otras cuatro listas: “San Lorenzo en Marcha”, encabezada por Sergio Costantino; “Movete Boedo Movete”, liderada por Manuel Agote; “Nueva Generación”, con Nicolás Papasso; y “Volver a San Lorenzo”, espacio comandado por César Francis.

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