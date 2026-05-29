Marcos Acuña no irá al Mundial con la Selección Argentina y trascendió su reacción

El lateral de River se pierde la competencia mundialista, que hubiese sido la tercera en su carrera.

Lionel Scaloni sorprendió a todos con la ausencia de Marcos Acuña, quien no podrá disputar su tercera cita mundialista y tendrá que alentar a sus compañeros desde su domicilio. Si bien los hinchas de la Selección Argentina se quejaron en las redes sociales porque el DT no citó a Emiliano Buendía ni a Marcos Senesi, no pasó lo mismo con el Huevo ni con Franco Mastantuono.

A menos de que haya una lesión que provoque un cambio repentino, Scaloni no podrá retocar la nómina. Por eso mismo, el neuquino nacido en Zapala ya no tiene, prácticamente, chances de volver a ponerse la camiseta nacional. Y en las últimas horas, BOLAVIP supo cómo cayó esta noticia en el futbolista.

Dentro de River, aquellas personas que trabajan a diario con el zurdo de 34 años sostienen que no se lo esperaba. Asimismo, desde TyC Sports confesaron que, según el entorno familiar del ex Ferro Carril Oeste, Racing, Sporting Lisboa y Sevilla la noticia le cayó “muy mal anímicamente”. De hecho, agregaron que el no ser convocado fue “como una bomba”.

Marcos Acuña no disputará el Mundial.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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