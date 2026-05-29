Marcos Acuña no irá al Mundial con la Selección Argentina y trascendió su reacción

Lionel Scaloni sorprendió a todos con la ausencia de Marcos Acuña, quien no podrá disputar su tercera cita mundialista y tendrá que alentar a sus compañeros desde su domicilio. Si bien los hinchas de la Selección Argentina se quejaron en las redes sociales porque el DT no citó a Emiliano Buendía ni a Marcos Senesi, no pasó lo mismo con el Huevo ni con Franco Mastantuono.
A menos de que haya una lesión que provoque un cambio repentino, Scaloni no podrá retocar la nómina. Por eso mismo, el neuquino nacido en Zapala ya no tiene, prácticamente, chances de volver a ponerse la camiseta nacional. Y en las últimas horas, BOLAVIP supo cómo cayó esta noticia en el futbolista.
Dentro de River, aquellas personas que trabajan a diario con el zurdo de 34 años sostienen que no se lo esperaba. Asimismo, desde TyC Sports confesaron que, según el entorno familiar del ex Ferro Carril Oeste, Racing, Sporting Lisboa y Sevilla la noticia le cayó “muy mal anímicamente”. De hecho, agregaron que el no ser convocado fue “como una bomba”.
Marcos Acuña no disputará el Mundial.
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
La gran sorpresa de Scaloni: quién es y cómo juega el tapado de la lista argentina para el Mundial
Marito De Stéfano, el utilero de la Selección Argentina que duerme con Dibu Martínez y consiente a Messi como un hijo
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVES
- Lionel Scaloni no convocó a Marcos Acuña para disputar la cita mundialista.
- Buendía, Senesi y Mastantuono tampoco integran la lista de la Selección Argentina.
- La noticia cayó muy mal en el actual jugador de River, de 34 años.