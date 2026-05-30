Con el plantel licenciado de vacaciones, el entrenador de River, Eduardo Coudet, no solo trabaja en el mercado de pases para reforzar a su plantel, sino que también está en tratativas de cerrar una incorporación a su cuerpo de trabajo para la segunda parte de la temporada.

Es que, según pudo saber Bolavip, el ‘Chacho’ llamó a Ariel Broggi, ex entrenador de Gimnasia de Mendoza, para manifestarle su interés de sumarlo a su cuerpo técnico, ya que fue su ayudante de campo durante sus pasos por Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Tras estos llamados, continúan las negociaciones y las charlas para llegar a un buen puerto. Broggi, por su parte, se encuentra sin trabajo desde su salida de Gimnasia de Mendoza a finales de marzo luego de disputar la primera parte de la fase de grupos del Torneo Apertura.

Trabajando juntos, lograron los tres títulos de la carrera del ‘Chacho’. Dos de ellos fueron con Racing, con la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019, mientras que el tercero fue en Atlético Mineiro, con quien ganaron el Mineirao de la temporada 2023.

A lo largo de su carrera, Broggi trabajó en cuatro clubes con Coudet hasta que decidió largarse como entrenador principal. En este cargo trabajó en Banfield y Gimnasia de Mendoza, en donde logró el ascenso a la Liga Profesional tras ganar la Primera Nacional en 2025.

La intención del ‘Chacho’ es que Broggi pueda sumarse a su equipo de trabajo de cara al regreso de los entrenamientos, en los que el plantel se hará los chequeos médicos correspondientes y luego viajará a España para realizar la parte más exigente de la pretemporada.

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Los números de Ariel Broggi como entrenador

A lo largo de su carrera como entrenador, Broggi dirigió 40 partidos entre sus pasos por Banfield y Gimnasia de Mendoza. En los mismos cosechó 13 victorias, 10 empates y 17 derrotas. Además, se consagró campeón de la Primera Nacional con el elenco mendocino.

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