El 22 de diciembre de 2023, River y Rosario Central se vieron las caras en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones. El equipo de Martín Demichelis había sido campeón de la Liga Profesional en el primer semestre del año, mientras que los de Miguel Ángel Russo se había consagrado de la Copa de la Liga en la segunda mitad de 2023.

En el Madre de Ciudades hubo una presencia especial: Exequiel Palacios, que por entonces disfrutaba de sus vacaciones en Argentina. El Tucu, confeso hincha fanático de River dijo presente en Santiago del Estero, pero lo curioso fue la ubicación que eligió para ir: en medio de la popular, junto a Los Borrachos del Tablón, la barra del Millonario.

Palacios contó cómo se dio su presencia con la barra de River

En diálogo con Carnaval Stream, Exequiel Palacios reveló cómo fue ver esa final con Los Borrachos del Tablón: “Mi hermano se habla con alguno de los chicos que están ahí en la popular y le preguntaron si queríamos ir a saludar. Fuimos a saludar un ratito, yo quería ver cómo era esa experiencia, ver lo que se sentía. Siempre de chico iba a la popular, al costadito y me gustaba el tema de los bombos, las canciones y los trapos”.

Además, agregó: “Estuvimos un rato ahí con ellos en el playón, faltaba media hora para que empiece el partido, y ahí nos subimos. Había un amigo que me decía que no teníamos que hacerlo, que era profesional y todo eso. Después al que no podíamos sacar de ahí era a mi amigo, ja”.

La reacción de Xabi Alonso

Por aquel entonces, Xabi Alonso era su entrenador en Bayer Leverkusen y Palacios recordó la reacción que tuvo el español a su regreso a Alemania: “Cuando llegué allá me dice: ´¿Pala, qué estabas haciendo?´. Xabi es un señor, todo prolijito y llegué allá y me preguntó qué estaba haciendo ahí arriba con los grandotes, ja. Yo le dije que estaba con la barra de River y se cagaba de risa”.

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Xabi Alonso y Exequiel Palacios. (Foto: Getty).

Su amor por River

“El sentimiento nunca se va a perder, cuando River no gana o le va mal me pongo mal, más que nada porque tengo amigos y conocidos que siguen trabajando en el club y dejan mucho tiempo de su vida para que a River le vaya bien. Volver a River es una ilusión, obviamente le tengo un cariño muy grande, me crié en el club, en el futuro se verá, pero primero me quiero enfocar en la Copa del Mundo”, completó Palacios.

DATOS CLAVE

Exequiel Palacios presenció la final del Trofeo de Campeones 2023 desde la tribuna popular.

presenció la final del Trofeo de Campeones 2023 desde la tribuna popular. El futbolista asistió al partido en Santiago del Estero junto a la barra de River .

. El entrenador Xabi Alonso reaccionó con risas al enterarse de la experiencia en Alemania.