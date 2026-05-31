Gustavo Alfaro tuvo una charla con el atacante antes de entregar la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo.

A comienzos de 2026, Boca fue a la carga por Adam Bareiro, futbolista que por entonces jugaba en Fortaleza y parte de su pase pertenecía a River. Sin dudas, su pasado por el club de Núñez no pasó desapercibido. En su primer semestre en el Xeneize, el paraguayo tuvo una labor más que destacada: metió 6 goles en los 14 partidos que jugó.

El tramo final del semestre estuvo marcado por un doble desgarro sufrido en la eliminación del Torneo Apertura ante Huracán, el cual le impidió jugar los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esa lesión no solamente lo condicionó para representar al Xeneize, sino también a su selección.

El periodista Martín Arévalo detalló que Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, lo llamó para comunicarle que no iba a estar en la lista de 26 convocados para representar a la Albirroja en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La decisión tiene estrictamente que ver con su lesión y no con lo futbolístico.

Sin dudas es un golpe muy duro para el delantero que sí había aparecido en la prelista de 55 futbolistas que había seleccionado Gustavo Alfaro. Bareiro todavía sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió el pasado 9 de mayo y por tal motivo no será considerado para la cita máxima.

Adam Bareiro salió lesionado ante Huracán. (Foto: Getty).

El fixture de Paraguay en el Mundial

12 de junio | Estados Unidos vs. Paraguay – SoFi Stadium, Los Ángeles

19 de junio | Paraguay vs. Turquía – Levi´s Stadium, San Francisco

25 de junio | Paraguay vs. Australia – Levi´s Stadium, San Francisco

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