Boca hoy: el DT que piden los hinchas, U Católica viene por Alarcón, Bareiro no va al Mundial y más

Las noticias más importantes del Mundo Boca de este 31 de mayo de 2026.

Con el semestre ya terminado, el plantel está de vacaciones está liberado y recién retomará la actividad 17 de junio, salvo aquellos futbolistas que estén en la Copa del Mundo, claro. Sin embargo, siguen pasando cosas en el Mundo Boca, que saldrá al mercado de pases en busca de refuerzos y un nuevo entrenador. Esto es lo más relevante sucediendo este 31 de mayo.

Williams Alarcón podría irse a Universidad Católica

Luego de terminar convirtiéndose en el verdugo de Boca y eliminarlo de la Copa Libertadores, Universidad Católica no ha terminado con el Xeneize e intentará reforzarse en este mercado con un Williams Alarcón.

Wiliams Alarcón podría irse a U. Católica. (Getty)

El ex Huracán apenas jugó 6 partidos en el semestre (5 del Apertura y 1 de Copa Argentina), y fue el primer futbolista reemplazado en todos esos encuentros. En Boca no tiene lugar, pero sería curiosa su salida justamente al equipo que lo sacó de la Libertadores.

Adam Bareiro se queda fuera del Mundial 2026 con Paraguay

Tras su llegada desde Fortaleza, Adam Bareiro se convirtió rápidamente en el mejor delantero de Boca en el semestre. Sin embargo, y según informó Martín Arévalo, Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, lo llamó para comunicarle que no iba a estar en la lista de 26 convocados.

Adam Bareiro no va al Mundial con Paraguay. (Getty)

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Bareiro había aparecido nuevamente en el radar de la Albirroja por sus actuaciones con Boca en este semestre, pero seguía por detrás de Alex Arce y Gabriel Ávalos en la consideración. La lesión terminó por completo con sus chances de estar en el Mundial 2026.

Los hinchas quieren que Guillermo Barros Schelotto vuelva a ser DT de Boca

En una encuesta promovida por BOLAVIP, más de 15 mil hinchas votaron al próximo DT de Boca y hubo un claro favorito: Guillermo Barros Schelotto. El Mellizo arrasó en la encuesta con 11 mil votos, sacándole una diferencia abrumadora al resto de los candidatos y consolidándose como el nombre más pedido para asumir el cargo.

Guillermo Barros Schelotto, el apuntado por los hinchas. (Getty)

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A pesar de tener contrato con Vélez hasta diciembre, ante la inminente salida de Claudio Úbeda de la dirección técnica del primer equipo, los hinchas de Boca están a favor de un segundo paso del Mellizo al mando de plantel. Detrás suyo aparecieron otros dos ídolos: el segundo lugar quedó en manos de Martín Palermo, que reunió 2,8 mil votos, mientras que el podio lo completó Carlos Tevez con cerca de 2 mil adhesiones.

El Turco Mohamed descartó venir a Boca

Antonio Mohamed, flamante campeón de la Concachampions con Toluca, desestimó cualquier chance de convertirse en el nuevo entrenador Xeneize. En la previa del partido decisivo contra Tigres, el ‘Turco’ fue contundente: “Yo tengo contrato con el club. Ya programamos la pretemporada, mi cabeza está puesta acá. Hay charlas con la directiva, rearmado de equipo y tenemos que hacer un montón de planes”.

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El Turco Mohamed no vendrá a Boca. (Getty)

“Tengo dos caminos: o sigo acá en Toluca o me voy a mi casa a descansar. Lo más seguro es que me quede acá porque estoy muy contento. No pienso en otra cosa que no sea arrancar la pretemporada con el club“, sentenció.