El mediocampista se realizó exámenes médicos y ya se sabe que se perderá los amistosos ante Honduras e Islandia.

El esfuerzo que hizo Leandro Paredes para permanecer en cancha todo el partido de Boca ante Universidad Católica pese a la molestia que había sentido en la previa derivó en un desgarro en el isquiotibial que no solo lo dejará imposibilitado de disputar con la Selección Argentina los amistosos previos al Mundial, ante Honduras e Islandia, sino que también lo dejaron en duda para el estreno ante Argelia, el próximo 16 de julio.

El mediocampista no quiso dejar la cancha pese a su limitación física entendiendo que El Xeneize se estaba jugando una auténtica final para su continuidad en la Copa Libertadores, algo que el equipo no logró concretar, y en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni habían seguido con preocupación la situación.

Finalmente, fue el propio Paredes quien decidió realizarse exámenes médicos y se confirmó que sufrió un desgarro en el isquiotibial, cuyo grado todavía no se dio a conocer. Si el desgarro es de grado 1, podría jugar incluso en fase de grupos en caso de hacer una buena rehabilitación. Si es de grado 2, la recuperación será más lenta, aunque no lo desafectará completamente del Mundial.

Desde Boca avanzaron que la rehabilitación del mediocampista llevará tres semanas, lo que le impediría jugar ante Argelia e incluso pondría en duda su presencia ante Austria, el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, dependiendo de cómo se recupere y de los cuidados que pueda tener el cuerpo técnico.

¡¡MALAS NOTICIAS PARA SCALONI!! Informa @arevalo_martin que Leandro Paredes sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y está descartado para los amistosos ante Honduras e Islandia con la Selección Argentina.



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Será clave entonces esperar a ver cómo se desarrolla su recuperación una vez que la Selección Argentina se instale en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Lionel Scaloni lo tenía en cuenta para ser titular en el estreno ante la Selección de Argelia que tendrá lugar el martes 16 de junio en Kansas City.

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¿Qué había dicho Paredes sobre su condición física?

Una vez consumada la derrota de Boca ante Universidad Católica en La Bombonera, que derivó en su eliminación de la Copa Libertadores, Leandro Paredes se refirió a las molestias físicas con las que lidió en el partido y al motivo por el que decidió no dejar la cancha. “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no iba a salir. No era un partido más como para no jugar”, fueron sus palabras.

Los próximos partidos de Argentina

La Selección Argentina disputará su primer partido amistoso de preparación el próximo sábado 6 de junio ante Honduras y luego enfrentará a Islandia el martes 9. Su estreno en el Mundial será el martes 16 ante Argelia, luego enfrentará a Austria el lunes 22 y cerrará su participación en fase de grupos el sábado 27 ante Jordania.

Data clave

Desgarro en el isquiotibial: Leandro Paredes se lesionó jugando para Boca ante Universidad Católica.

Leandro Paredes se lesionó jugando para Boca ante Universidad Católica. Honduras e Islandia: el mediocampista se perderá los amistosos previos al Mundial por lesión.

el mediocampista se perderá los amistosos previos al Mundial por lesión. Tres semanas de recuperación: su presencia es duda para el estreno mundialista ante Argelia.