La Albiceleste integra el Grupo J de la Copa del Mundo con Argelia, Austria y Jordania. Sus partidos serán en Kansas City y Dallas.

La espera se terminó. La Selección Argentina ya tiene su lista de 26 futbolistas que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Scaloni había dado la prelista de 55 jugadores hace algunos días, pero el corte final llegó y ya se sabe quiénes serán los encargados de ir por el bicampeonato mundial.

En la nómina no hubo grandes sorpresas, Lionel Scaloni pensó un recambio -desde el último Mundial- paulatino. Hubo campeones del mundo de Qatar que se fueron diluyendo, que dejaron de aparecer en las listas, que no formaron parte del plantel de la Copa América 2024 y por eso no hubo bajas que llamen la atención.

Con la lista ya confirmada, la Selección Argentina ya puede pensar en los amistosos del mes de junio, que serán ante Honduras -el 6 de junio- e Islandia -el 9 del mismo mes- en Estados Unidos. Luego ya será el turno de enfocarse en el debut mundialista que será el martes 16 de junio a partir de las 22 horas -de Argentina- ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La segunda jornada será frente a Austria el 22 a las 14 horas y el cierre de la zona contra Jordania el 27 a las 23 horas.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

Lionel Messi jugará su sexto Mundial con la Selección Argentina. (Foto: Getty).

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVE