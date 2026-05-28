La espera se terminó. La Selección Argentina ya tiene su lista de 26 futbolistas que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Scaloni había dado la prelista de 55 jugadores hace algunos días, pero el corte final llegó y ya se sabe quiénes serán los encargados de ir por el bicampeonato mundial.
En la nómina no hubo grandes sorpresas, Lionel Scaloni pensó un recambio -desde el último Mundial- paulatino. Hubo campeones del mundo de Qatar que se fueron diluyendo, que dejaron de aparecer en las listas, que no formaron parte del plantel de la Copa América 2024 y por eso no hubo bajas que llamen la atención.
Con la lista ya confirmada, la Selección Argentina ya puede pensar en los amistosos del mes de junio, que serán ante Honduras -el 6 de junio- e Islandia -el 9 del mismo mes- en Estados Unidos. Luego ya será el turno de enfocarse en el debut mundialista que será el martes 16 de junio a partir de las 22 horas -de Argentina- ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La segunda jornada será frente a Austria el 22 a las 14 horas y el cierre de la zona contra Jordania el 27 a las 23 horas.
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
Lionel Messi jugará su sexto Mundial con la Selección Argentina. (Foto: Getty).
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- Lionel Scaloni presentó la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial.
- La Selección Argentina comparte el Grupo J del Mundial 2026 con Argelia, Austria y Jordania.
- Argentina jugará su primer partido en Kansas City y los otros dos del Grupo J en Dallas, Texas.