Lamine Yamal mostró su lado más honesto a días del Mundial 2026: “Hace 4 años estaba jugando con mis amigos en el poli de mi barrio”

El crack del Barcelona jugará su primera Copa del Mundo y fue sumamente sincero sobre cómo vive los momentos previos al debut.

Lamine Yamal. Detrás de ese nombre y del futbolista de 18 años es donde reposan todas las esperanzas de España para el Mundial 2026. Y cómo no esperanzarse, si el extremo del FC Barcelona fue figura absoluta en la consagración de la pasada Eurocopa, la cual inició con 16 años y completó levantando la copa con 17.

No obstante, no deja de ser un chico, y eso quedó más que retratado con sus recientes declaraciones en las que mostró su lado más vulnerable y las emociones que le producen el estar por debutar en una Copa del Mundo: “Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este“, destacó en una reciente entrevista.

“En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con mis amigos en el poli“, reflexionó Lamine, quien aseguró estar bien físicamente: “Ayuda que vas a jugar un Mundial, entonces la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar“, reconoció.

Del polideportivo de Rocafonda a la #CopaMundialFIFA.



Descubre al Lamine Yamal más íntimo y personal en su viaje desde Barcelona a Las Rozas.



Su infancia, sus miedos, sueños, ilusiones, familia, recuerdos… de verdad, este reportaje 𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗠𝗨𝗦𝗧. #VamosEspaña pic.twitter.com/pL0Ep9AwaN — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 31, 2026

Lamine Yamal admitió haber tenido miedo con la lesión en Barcelona

“Me acuerdo la secuencia en que me lesiono”, expresó Yamal, comenzando un relato en el que es imposible ocultar que el temor de poder perderse la Copa del Mundo fue real. “Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa [un calambre] o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial“, continuó.

Yamal se desgarró con el Barcelona a finales de abril. (Getty)

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“Sabía que era una lesión del isquio, que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era, entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que, aunque no sea grave, pudiera recaer y que me pudiera perder el Mundial“, completó con total honestidad Yamal.

Yamal ya se entrena con el grupo en España

La lesión de Lamine Yamal preocupó y mantuvo en vilo a toda España, pero en el primer día de entrenamientos de la Selección para lo que será la Fecha FIFA de junio, los amistosos previos y, por supuesto, el viaje posterior para disputar el Mundial 2026, el delantero del Barcelona estuvo a la par de sus compañeros.

Si bien no estuvo en las sesiones más intensas, pues aún continúa con los procesos de su recuperación, estuvo presente en los estiramientos y en la charla de Luis de La Fuente, antes de encaminarse al gimnasio a continuar con su rutina personal para llegar en el 100% de sus capacidades al debut de España en la Copa del Mundo.

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El grupo de España en el Mundial 2026

España es cabeza de grupo en el Mundial 2026 y compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El primero de esos partido será contra los tiburones azules, Cabo Verde, el 15 de junio, en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta.

El segundo partido de La Roja será contra Arabia Saudita, el 21 de junio en el mismo recinto ubicado en la ciudad de Georgia. Y el cierre será contra Uruguay, el 26 de junio en Jalisco, México, el escenario será el Estadio Akron de Zapopan.

Síntesis

Lamine Yamal reconoció que sintió temor de poder perderse el Mundial 2026 al lesionarse con Barcelona.

reconoció que sintió temor de poder perderse el Mundial 2026 al lesionarse con Barcelona. Yamal expresó que está emocionado por debutar en un Mundial y recordó que cuatro años atrás jugaba con sus amigos en el barrio.

expresó que está emocionado por debutar en un Mundial y recordó que cuatro años atrás jugaba con sus amigos en el barrio. España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y España.