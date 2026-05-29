A qué hora se juega la final de la Champions entre PSG y Arsenal y por qué se cambió su típico horario

Todo lo que tenés que saber respecto a la definición del último título del primer semestre del año, donde PSG y Arsenal se miden en Budapest.

Este sábado 30 de mayo, en el Puskás Arena de la ciudad húngara de Budapest, se define la final de la UEFA Champions League, donde se enfrentan Arsenal y Paris Saint-Germain. El árbitro es el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR se encuentra su compatriota Bastian Dankert.

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Por primera vez en la historia, el encuentro que define al mejor equipo de Europa no se jugará en la noche del Viejo Continente, como así tampoco en la tarde de Latinoamérica. Para esta edición, que se define en la ciudad húngara de Budapest, el inicio del encuentro será a las 13:00. Por lo tanto, del otro lado del Atlántico, el pitazo inicial se dará a las 18:00 horas.

Desde hace varios años, el horario elegido por las autoridades de la UEFA era el de las 21:00 de Europa. Sin embargo, decidieron adelantar el inicio para que sea mayor caudal de público pueda estar atento al desarrollo en los países de Asia y Oceanía, que en promedio tienen entre seis y ocho horas más que Europa.

Así como esta medida genera el aumento en la venta de los derechos televisivos, también buscan facilitar el ingreso y egreso de los hinchas al estadio en transporte público y que el regreso no sea cerca de la medianoche europea.

Hakimi anotó en Paris Saint-Germain – Arsenal, en mayo de 2025. (David Ramos/Getty Images)

¿Qué canal pasa PSG vs. Arsenal?

El partido entre PSG y Arsenal, correspondiente a la final de la UEFA Champions League, en Argentina, podrá visualizarse exclusivamente por ESPN, Fox Sports y también a través de Disney+ Premium.

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¿A qué hora se juega PSG vs. Arsenal?

PSG y Arsenal se encontrarán frente a frente este sábado 30 de mayo, desde las 13:00 horas de la República Argentina, en el Puskás Aréna, ubicado en la ciudad de Budapest.

El trofeo de la UEFA Champions League.

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal, país por país?

Argentina: 13:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Estados Unidos (Central): 11:00 horas

Estados Unidos (Este): 12:00 horas

Estados Unidos (Montaña): 10:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 09:00 horas

México: 10:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Perú: 11:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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Terna arbitral de PSG vs. Arsenal