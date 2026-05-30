El director técnico argentino aseguró no tiene "nada que pensar" sobre una posible salida. Un candidato menos para el Xeneize.

Con el futuro de Claudio Ubeda sentenciado, Boca tiene por delante la búsqueda de un DT para que se haga cargo del primer equipo. Como casi siempre sucedió cuando se encontró en esta situación, el nombre de Antonio Mohamed apareció dentro de la lista de candidatos. Sin embargo, él mismo se descartó.

El Turco habló en la previa de la final de la Concachampions entre su Toluca y Tigres. En diálogo con FOX Sports, descartó cualquier tipo de posibilidad de marcharse del gigante mexicano y, en caso de hacerlo, aseguró que se tomará un descanso de la dirección técnica.

En primera instancia, Mohamed soltó: “Yo tengo contrato con el club. Ya programamos la pretemporada, mi cabeza está puesta acá. Hay charlas con la directiva, rearmado de equipo y tenemos que hacer un montón de planes”.

“Tengo dos caminos: o sigo acá en Toluca o me voy a mi casa a descansar. Lo más seguro es que me quede acá porque estoy muy contento. No pienso en otra cosa que no sea arrancar la pretemporada con el club“, sentenció el estratega.

La última vez que Mohamed expresó su deseo de dirigir a Boca

“Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, fue la contundente frase de Mohamed a finales de 2025, en una entrevista con TyC Sports y agregó: “Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”.

En esa oportunidad, el Turco se encargó de afirmar que no recibió llamados por parte de la dirigencia del club: “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”.

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