Kun Agüero reveló el momento más difícil que vivió en la Selección Argentina: “Nos rompió todo”

Ya comenzó la Copa del Mundo 2026 y todo el ambiente está en vilo. En ese sentido, mientras la Selección Argentina va en busca de defender la corona conseguida en Qatar 2022, Sergio Agüero recordó las tres finales perdidas de forma consecutiva, que marcaron una etapa antes de las múltiples consagraciones en las últimas competiciones de relevancia.

Cabe recordar que el Kun disputó las caídas del combinado albiceleste que significaron tres derrotas al hilo. La primera de ellas fue en el Mundial 2014 frente a Alemania, al año siguiente perdió contra Chile por la Copa América 2015 y luego volvió a caer ante el elenco trasandino por la Copa América 2016, firmando uno de los momentos más adversos del conjunto celeste y blanco.

Lionel Messi y Sergio Aguero tras conquistar la Copa América 2021. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de la señal de ESPN, el ex delantero confesó: “Para mí la más complicada fue con Chile acá en Estados Unidos“. No conforme con esa declaración, pocos segundos más tarde reveló: “Esa fue la más dura porque ya veníamos de perder 2 finales y esa fue muy complicada“. Luego, redobló la apuesta y fue ahí cuando el Kun expresó: “Nos rompió todo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estábamos muy bien y creíamos que llegando a ese día de la final, decíamos: ‘Es esta‘, manifestó el surgido de las divisiones inferiores de Independiente. “Teníamos mucha confianza y nos mató. Los penales nos liquidó“, recordó sobre aquella tercera final perdida consecutivamente.

Sergio Aguero, tras perder la final del Mundial 2014. (Getty Images)

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Por otro lado, se refirió a qué fase debe llegar la Selección Argentina para que no sea considerado decepción. “Llegando a cuartos o semis. Estar entre los 8 mejores“, aseguró Agüero. Por último, antes de cerrar su idea, sostuvo: “Por este Mundial, que se juega un partido más, entre los 8 mejores está bien. Obvio que queremos más. Pero en esa instancia, ya no hay que decir nada“.

"LLEGAR A CUARTOS O SEMIS SERÍA UN BUEN MUNDIAL" El Kun opinó sobre la participación de Argentina en la Copa del Mundo.



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Un dato importante a tener en cuenta es que el Kun se consagró campeón de la Copa América 2021, en lo que fue su última gran participación con el conjunto albiceleste. Pese a ya no ser parte, los futbolistas lo incluyeron en el festejo del Mundial 2022 ya que era parte del núcleo duro de los referentes de aquel plantel que conquistó la tercera estrella en territorio qatarí.