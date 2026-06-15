Gallardo dijo dónde va a estar la clave del Mundial y dio a sus cinco candidatos al título

El Muñeco se estrenó como comentarista de ESPN en esta Copa del Mundo y se refirió a los entrenamientos a puertas cerradas.

Tras su salida de River, Marcelo Gallardo se tomó unos meses para descansar. En ese periodo no aceptó propuestas laborales para tomar las riendas de algún equipo, decidió estar con su familia y alejarse un poco del día a día. Todo cambió cuando apareció ESPN y le propuso ser uno de los comentaristas de la cadena en el Mundial 2026.

Junto a Carlos Tevez, Kun Agüero, Radamel Falcao, Ezequiel Lavezzi, Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo, el Muñeco ya tuvo su primera intervención en su nuevo rol y analizó por dónde cree que va a estar la clave de esta Copa del Mundo. Además, destacó a cinco selecciones.

Marcelo Gallardo afirmó: “Con respecto a las potencias, uno siempre remarca a Francia. Puede ser un Mundial de mediocampistas, primero porque a mí me gustan los equipos que tienen mediocampistas como los que tienen Argentina, España, Alemania y Portugal. Me parece que esos equipos se van a terminar consolidando con el correr de la competencia”.

Enzo Fernández, un viejo conocida de Gallardo que es pieza clave en el mediocampo de Argentina. (Foto: Getty).

Los entrenamientos a puertas cerradas

El Muñeco también tocó un tema importante para evitar la filtración de datos de los entrenamientos: “No es que quiera esconder algo. No queremos joder el laburo del periodista, hay que intentar llevarse bien con los medios. Si nosotros no damos información inventan todo lo que se dice”.

¿Se inventa mucha información, Muñe? ¡Imperdibles reacciones del Pocho y Falcao a la respuesta de Gallardo!



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