Nicolás Tagliafico, 33 años: “Los jóvenes están cada vez más estrellas y es difícil manejar a esa clase de jugadores. Se creen figuras y no quieren aprender”

El campeón del mundo con la Selección Argentina fue sincero sobre convertirse en director técnico tras su retiro como profesional.

Nicolás Tagliafico es uno de los futbolistas que integran el núcleo duro de la Selección Argentina en el mejor momento de su historia. En ese sentido, durante una transmisión en vivo coqueteó con convertirse en director técnico, pero se encargó de analizar la enorme dificultad que existe en la actualidad sobre cada uno de los ítem que deben tener en cuenta.

Cabe recordar que el lateral izquierdo de 33 años está cada vez más cerca de su retiro como profesional. De hecho, a pesar de haber jugado en Banfield, Independiente, Ajax y actualmente en Olympique de Lyon donde cosechó mucha experiencia, poco importa para ser entrenador. Además, fue campeón del mundo en 2022 y de América en 2021 y 2024.

Nicolas Tagliafico con la Copa del Mundo 2022. (Getty Images)

Lo cierto es que, durante un stream, el defensor fue sincero. “Estoy haciendo el curso de a poquito, pero está cada vez más difícil ser entrenador de fútbol“, confesó Tagliafico en primera instancia. Pocos segundos más tarde, también agregó: “No solo por tener que manejar grupos y saber de tácticas, creo que los jugadores están cada vez más difíciles“.

Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue por más. “No son como los de antes, que había más disciplina, escuchaban y trabajaban“, aseguró sin titubear al decirlo. No conforme con esa declaración, decidió ser aún más contundente. “Hoy los chicos jóvenes están cada vez más… no vagos, pero sí estrellas, no tienen tanta disciplina“, sentenció Nicolás.

Nicolás Tagliafico, en Olympique De Lyon. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si llego a ser entrenador algún día, soy más clásico y es difícil manejar a esa clase de jugadores“, manifestó en el caso hipotético de que se concrete el escenario. Pero lejos de dar marcha atrás en su opinión, añadió: “Pero siento que el fútbol está yendo para ese lado“.

Sin ir más lejos, dio a conocer la situación que vive en carne propia en Olympique de Lyon. “A mí me pasa en Francia, los pibitos son desobedientes y se creen figuras, no quieren aprender“, reveló Tagliafico sin miedo al qué dirán en la intimidad del vestuario. De hecho, expresó: “Hoy en los grupos tenés 20 pibes y 4 o 5 grandes, antes era al revés“.

Si esto es en el fútbol, imaginate lo que es en un aula con 25 pibes en 7 aulas distintas. pic.twitter.com/C25Ky6nAIX — 💜Lore 🇦🇷 (@sonripink) August 9, 2026