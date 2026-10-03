Hermoso gesto de Enzo Fernández con los chicos del Hospital Garrahan

El mediocampista de la Albiceleste aprovechó su estadía en el país para visitar uno de los hospitales pediátricos más prestigiosos del mundo.

Enzo Fernández es de San Martín, se crio en un barrio popular y nunca se olvidó de sus orígenes. El volante es de familia humilde y siempre tuvo claro que con una sonrisa, un gesto, una foto o un autógrafo puede hacer muy feliz a la gente. En plena fecha FIFA, en la que representa a la Selección Argentina, el jugador de Manchester City se tomó un tiempo para visitar a los chicos del Hospital Garrahan.

El pasado viernes, en la antesala del duelo ante Burkina Faso en el Estadio Monumental, Enzo Fernández se hizo presente en el Hospital Garrahan y pasó a saludar a los chicos que atraviesa complicaciones de salud. No solamente charló con ellos, sino que además llevó algunos regalos.

Gente mi tía se encontró a Enzo fernandez en el hospital pic.twitter.com/AtwBmI7ez8 — 𝕷𝖆 𝖆𝖗𝖆𝖓𝖆 𝖖𝖚𝖊 𝖕𝖎𝖈𝖆 🕷️🕸️ (@Julian_Enzo924) October 2, 2026

Enzo sabe perfectamente que en situaciones adversas de salud, lo anímico es fundamental y por eso fue al Hospital Garrahan. Para los chicos que se encuentran en esa situación, poder compartir un rato con un jugador de la Selección Argentina es un empujón emocional muy importante.

👏🇦🇷 GESTAZO de Enzo Fernández que pasó por el Hospital Garrahan entregando regalos y firmando autógrafos



No es la primera vez que pasa por el área de pediatría del hospital



En 2023, post Mundial de Qatar ya había visitado a Jeremías. Un hincha de River diagnosticado con cáncer… pic.twitter.com/VN0MTumm3P — La Perla (@Perla_Londres) October 3, 2026

Hospital Garrahan, un orgullo para los argentinos

Inaugurado en 1987, el Hospital Garrahan es un centro pediátrico ubicado en el barrio de Parque Patricios. El Garrahan es considerado uno de los mejores centros médicos de la región, con muchos de los profesionales más destacados de esta parte del mundo. Se trata de un hospital público que salvó la vida de miles y miles de niños en sus casi 40 años.

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