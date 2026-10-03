El Vasco habló en conferencia de prensa tras el triunfo en La Bombonera y tocó varios temas destacados de la actualidad del Xeneize.

Este viernes por la noche, Boca goleó 3-0 a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores por duplicado, el Xeneize se impuso con claridad en La Bombonera, sumó tres puntos determinantes para la tabla de posiciones y estira su racha de victorias consecutivas entre todas las competiciones.

Como habitualmente sucede, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido y reveló que se lesionó de Alan Velasco. En ese sentido, el Vasco confesó: “Lamentablemente hoy Alan ha tenido un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones“.

Alan Velasco, en Boca – Unión. (Getty Images)

Más declaraciones de Arruabarrena en conferencia de prensa

A su vez, expresó: “Perdí dos jugadores, pero no por tiempo prolongado“. Sin embargo, se refirió a Tomás Belmonte y manifestó: “A Toto no le quiero meter presión, pero en un mes está de vuelta. No sé de dónde sacan que pierde todo el año. Esas cosas me dan bronca, es consultar un médico. Si las cosas se hace bien, en 30 días tiene que estar jugando“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió: “Lamentablemente se nos han caído soldados, pero ya los recuperaremos“. Inmediatamente después, hizo foco en las divisiones inferiores y soltó: “Vamos a ver qué subimos. Hay un gran trabajo de Mariano Herrón, de Boca Predio, apostaremos a suplir las bajas con algunos chicos“.

Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca. (Getty Images)

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En cuanto al partido en sí, el director técnico fue sincero. “Hemos hecho un partido bueno“, sentenció en primera instancia sin titubear al decirlo. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Con algunos altibajos, pero siempre tuvimos el control del partido ante un rival de buen pie y con jugadores rápidos. El equipo está bien“.

Como no podía ser de otra manera, habló de Leonel Flores que convirtió dos goles y viene de debutar en la Selección Argentina. “Tiene los pies sobre la tierra y voy a seguir rompiéndole las pelotas al agente para que lo cuide. En estas situaciones se acerca mucha gente. De nuestro lado y de la Selección lo vamos a acompañar, pero depende de él. Es un chico con hambre, ganas y con una familia atrás“, aseguró el Vasco.

Luego, se refirió a su vida privada. “Vive en Beccar, viaja una hora y media y me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero“, sentenció Arruabarrena sobre la joya. No conforme con eso, también soltó: “Son cuestiones que me gustaría que cambiase. Creo que lo van a solucionar para que sean 25 minutos nada más y llegue descansado“.

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Leonel Flores, en Boca – Unión de Santa Fe. (Getty Images)

Además, elogió a Leandro Lozano, que fue la figura de la noche. “Es jerarquía. Sabíamos lo que nos podía dar“, aseguró sin dudar. Allí, entre risas, deslizó: “No quiero hablar mucho porque sino Forlán lo cita a la Selección y las fechas vienen complicadas, je“. Y por último, cerró: “Es un lateral con proyección, defiende, ataca los espacios por dentro y por fuera, técnicamente es bueno“.