Leonel Flores, ambicioso tras ser figura en Boca y debutar en la Selección: “Esto recién está empezando”

El pibe, que vive una semana soñada, habló tras el doblete que convirtió en La Bombonera ante Unión.

Semana soñada para Leonel Flores. El pasado domingo fue parte de una de las victorias más recordadas de Boca de los últimos tiempos, dando vuelta en 20 minutos la serie contra Racing para clasificar a semifinales de la Copa Argentina. Luego, se marchó a la Selección Argentina, debutó ante Bolivia y la rompió.

No obstante eso, regresó al Xeneize para jugar ante Unión y solo 30 minutos le bastaron para ser figura. De hecho, convirtió un doblete y aseguró una victoria clave para seguir soñando con la triple corona.

Al finalizar el encuentro, el pibe de 19 años habló en el campo de juego y se mostró con ganas de ir por más. “Sé que esto recién está empezando, pero estoy muy contento con mi presente. Vengo buscando esto hace mucho tiempo y por suerte se están dando las cosas muy bien”, comenzó, en diálogo con ESPN.

Además, expresó felicidad por sus primeros goles en La Bombonera: “Ya había hecho uno en cancha de Huracán y ahora por suerte se me pudo abrir el arco en esta cancha tan hermosa y con esta gente que está loca. Muy contento, me brindan su apoyo todo el tiempo y solo tengo palabras de agradecimiento.

"YO SÉ QUE ESTO RECIÉN ESTÁ EMPEZANDO, PERO ESTOY MUY CONTENTO CON MI PRESENTE, LO VENGO BUSCANDO HACE MUCHO TIEMPO"



La palabra de Leo Flores tras su doblete en el triunfo de Boca



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Por último, Flores detalló qué tiene este Boca para mostrarse tan sólido: “Hay que estar juntos, seguir trabajando desde que llegó el Vasco venimos haciendo las cosas muy bien y hay que seguir por este camino“.

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Cabe destacar que, desde mañana, volverá a sumarse a la Selección Argentina, para ser parte del plantel nacional en los partidos ante Burkina Faso y Benín. Luego, regresará a Boca para estar disponible el próximo viernes ante Instituto, en lo que será la previa del cruce de semifinales de Sudamericana ante Vasco da Gama.

Las formaciones de Boca y Unión

Boca: Leandro Brey, Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.

Unión de Santa Fe: Matias Mansilla, Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Matias Rocha, Juan Pintado, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Cristian Tarragona.

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Las tablas del Clausura