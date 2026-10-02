River hoy: precios excesivos para visitar a Sarmiento y dura crítica de un ex a Coudet

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 2 de octubre de 2026, con el plantel preparándose para lo que será la vuelta a la actividad oficial el próximo fin de semana. Los 3 jugadores que aspiran a llegar contra Estudiantes de Río Cuarto, precios exorbitantes para visitar a Sarmiento en Junín, el avance de las obras, y el fuerte respaldo de Pipino Cuevas a Ponzio, sumado al crudo análisis sobre el paso de Coudet por Núñez.

Ponzio aspira a recuperar a tres jugadores clave

River no disputará su partido correspondiente a la fecha 11 del Clausura este fin de semana ya que la AFA aceptó el pedido de postergarlo ya que cuenta con varios jugadores convocados a la Selección Argentina. Por tal motivo, el próximo encuentro del Millonario será el sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.

Para ese partido, Leonardo Ponzio aspira a poder contar con Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada, los tres jugadores que se lesionaron en las últimas semanas. Esta semana será clave para evaluar sus recuperaciones, pero se estima que tanto Moreno como Andrada estarán a disposición, mientras que Almada podría tener para unos días más.

Precios excesivos para visitar a Sarmiento

Este viernes salieron a la venta las entradas para los hinchas de River que quieran ir a alentar al equipo ante Sarmiento en Junín por el duelo postergado de la fecha 11 del Clausura. Dicho encuentro será el miércoles 14 de octubre a partir de las 19 horas en el Estadio Eva Perón. El precio de las entradas que estableció el Verde es de 100 mil pesos para las generales, que es la única ubicación que está a la venta.

River mostró cómo avanzan las obras en el Monumental

River informó: “Avanza la ejecución de nuevas fundaciones en el Monumental. Continúan los trabajos de excavación y hormigonado para la nueva tribuna 360° y el techado del Estadio. El proyecto contempla:

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214 fundaciones para 50 columnas en V.

Entre 19 y 30 metros de profundidad por fundación.

17.000 m³ de excavación en total”.

Pipino Cuevas bancó a Ponzio

Pipino dialogó en el streaming de La Página Millonario y analizó el presente de River y le tiró buena onda a Leonardo Ponzio: “Lo veo bien. Le tengo aprecio y hablo con él todo el tiempo. Es una persona fantástica e increíble, un tipo humilde, hecho y derecho como verdadero deportista. No estaba en los planes verlo de DT. Le deseo lo mejor de lo mejor, Dios quiera que pueda encontrarle la mano. Cuando River viene embalado es un elefante dormido, no lo para nadie. Para encontrar la llave es medio difícil, porque es River y tiene su proceso”.

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Pipino Cuevas. (Foto: Getty).

Cuevas analizó el ciclo del Chacho

Cuevas dijo sobre el Chacho: “Según mi punto de vista, un gran entrenador, pero de repente para estar frente a la conferencia de prensa de River es muy denso. Cuando en River mínimamente van las cosas mal hay que saber defenderse. Lo veía un poco dubitativo en muchos aspectos. Ustedes veían como Ramón Díaz y Gallardo manejaban la conferencia de prensa”.

Además, agregó: “Le venían con todo y esquivaban, porque quieras o no hay periodistas mala leche así como hay buenos y malos futbolistas. En la parte futbolística no puedo opinar mucho porque eso es resultado. Ustedes tienen todo el archivo completo, vos decís algo ahora y vos me lo repetís a la semana algo que yo me equivoqué, a veces va con mala intención”.

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Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

“El Chacho es buen tipo, un loco lindo, espectacular y una persona increíble. No le pudo agarrar la mano y en lo otro estuvo un poco flojo, son cosas que va a manejar mejor en otras experiencias”, completó Pipino Cuevas, que en sus dos ciclos en River disputó 102 partidos, marcó 14 goles y obtuvo cinco títulos.

DATOS CLAVE

River Plate prepara su regreso a la competencia oficial el próximo fin de semana.

prepara su regreso a la competencia oficial el próximo fin de semana. Tres jugadores de River buscan llegar en condiciones para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto.

buscan llegar en condiciones para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto. Nelson Cuevas respaldó a Leonardo Ponzio y analizó el paso de Eduardo Coudet.