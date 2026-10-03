¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Esteban Ribovics vs. King Green en UFC?

Repasa el momento en el que se espera que el argentino y el estadounidense aparezcan en escena.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas de la última parte del año. El sábado 3 de octubre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Esteban Ribovics y King Green con futuro del peso ligero en juego en UFC 332. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.

Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en Utah. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente habitual a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.

Horario para la pelea de Esteban Ribovics vs. King Green

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 17:00hs de Buenos Aires, 15:00hs en Bogotá y 14:00hs en CDMX. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 22:00hs de Argentina.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

En síntesis