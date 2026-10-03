¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Esteban Ribovics vs. King Green en UFC?

Está todo listo para una de las peleas más esperadas de la última parte del año. El sábado 3 de octubre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Esteban Ribovics y King Green con futuro del peso ligero en juego en UFC 332. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.
Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en Utah. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente habitual a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.
Horario para la pelea de Esteban Ribovics vs. King Green
Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 17:00hs de Buenos Aires, 15:00hs en Bogotá y 14:00hs en CDMX. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 22:00hs de Argentina.
Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.
En síntesis
- Esteban Ribovics y King Green pelearán en peso ligero en UFC 332 el 3 de octubre.
- El evento de UFC 332 con Esteban Ribovics y King Green se realizará en Utah.
- La transmisión por Paramount+ iniciará a las 14:00 horas del Centro de México.