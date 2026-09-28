Lionel Messi se prepara para su despedida de la Selección Argentina: cuándo llega al país y se suma a los entrenamientos

El delantero de Inter Miami viajará en los próximos días al país para entrenar junto a sus compañeros.

Mientras la Selección Argentina se encuentra entrenando de cara a los amistosos contra Bolivia en Córdoba y Burkina Faso en Buenos Aires, Lionel Messi sigue en competencia junto a Inter Miami, a la espera de su partido de despedida de la Albiceleste, el próximo martes 6 de octubre, ante Benín.

En medio de esto, el delantero argentino de 39 años estuvo presente en la derrota agónica de las Garzas ante Columbus Crew por 2 a 1 por la fecha 27 de la MLS. Allí, marcó un golazo de tiro libre que sirvió para poner el 1 a 1 parcial y quedar cada vez más cerca de ser el máximo anotador histórico a través de esta vía.

Con un parate de la MLS hasta el próximo sábado 10 de octubre, Messi quedó liberado de su equipo, por lo que en los próximos días emprenderá viaje rumbo a Argentina para sumarse a los entrenamientos con el equipo de Scaloni, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Debido a que aún no hay fecha estipulada para sumarse a las prácticas, y a que solamente jugará el último partido, todo indica que Messi llegará al país luego del amistoso del seleccionado frente a Bolivia en Córdoba. De esta manera, podría sumarse a las prácticas a partir del fin de semana.

Así las cosas, tendrá una serie de entrenamientos junto al resto del plantel y así se prepará para su despedida de la Albiceleste. Uno que estará en las mismas condiciones será Nicolás Otamendi, quien también anunció su retiro de la Selección y se despedirá ante Benín.

Messi presentó la camiseta de su despedida

A través de su Instagram, Messi confirmó que se utilizará una camiseta especial para la ocasión. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el astro junto a un video en el que se vio el dorso de la indumentaria que llevará ante Benín.

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En más de 20 años, Messi disputó un total de 207 compromisos con la Selección Argentina en los que convirtió 125 goles y repartió 68 asistencias, rompiendo decenas de récords a lo largo de su ciclo. Su legado se agigantó con la conquista del Mundial de Qatar 2022, con él como figura indiscutible.

Datos clave

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre contra Benín.

se despedirá de la Selección Argentina el contra Benín. Messi marcó un gol de tiro libre en la derrota de Inter Miami 2-1 ante Columbus Crew.

de tiro libre en la derrota de Inter Miami 2-1 ante Columbus Crew. La Selección Argentina jugará amistosos ante Bolivia y Burkina Faso en la fecha FIFA.